Armando Envagelista: «Tomámos conta do jogo e conseguimos fazer coisas fantásticas»

Armando Envagelista, treinador do Arouca, abordou a vitória () contra o Casa Pia escrita nos últimos 10 minutos do encontro com dois golos de Rafa Mújica, aos 81' e 90'+3."O jogo foi aquilo que eu perspetivava. Houve momentos em que o Casa Pia esteve por cima e houve momentos em que o Arouca esteve por cima. Parece-me que o equilíbrio foi-se pautando ao longo do jogo. Na primeira parte não estivemos tão bem, um bocado fruto da ansiedade, de querer somar três pontos, porque sabíamos que nos permitiam ultrapassar o Casa Pia", começou por dizer o técnico dos arouquenses, em declarações no final do encontro."A verdade é que o intervalo foi preponderante porque corrigimos algumas situações, principalmente em termos defensivos, estávamos a permitir muito espaço ao Casa Pia. Na segunda parte, depois da expulsão, tomámos conta do jogo e conseguimos fazer coisas fantásticas porque conseguimos jogar entre linhas, algo que só a espaços antes tínhamos conseguido.""Se nós recuarmos ao ano em que o Arouca desce [2016/17], acaba a primeira volta praticamente nos lugares europeus, portanto temos de ter prudência e saber o contexto em que estamos inseridos. Quando, matematicamente, tivermos o nosso objetivo da época [a manutenção] concretizado, aí sim é hora de procurar outros objetivos. Esperamos que isso possa acontecer o mais depressa possível", terminou.