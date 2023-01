Armando Evangelista: «A entrada na segunda parte custou-nos caro»

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, analisou a derrota (4-0) ante o FC Porto que ditou o adeus à Taça de Portugal.Acima de tudo, houve duas historias diferente. Aquilos que fizemos e propusemos fazer, dentro da Taça de Portugal, temos de nos orgulhar. Acima de tudo, caímos de uma prova com o FC Porto, em casa do adversário, contra uma equipa que estava ferida, que dificilmente perde duas vezes ou escorrega duas vezes. Dificilmente acontece. Em relação ao jogo de campeonato, a nossa entrada é mais personalizada, a cometer menos riscos. Acabámos por entrar bem. A entrada na segunda parte custou-nos caro. A partir daí, o jogo estava fechado, depois de sofrer o terceiro golo. Há que pensar no que temos no próximo domingo. Temos espaço para recuperar. Acima de tudo, estou orgulhoso porque sair desta prova perante um FC Porto... tem de nos orgulhar", começou por dizer à RTP, garantindo que fica uma "grande aprendizagrem"."São estes jogos com um grau de dificuldade elevado que nos fazem crescer, que fazem crescer os nossos jogadores. Para grande parte deles, foi a segunda vez que jogaram contra um FC Porto, num estádio destes. É um fator de crescimento e motivacional para um dia terem a oportunidade num clube como este. Parece-me que são dores de crescimento face à nossa dimensão. São dores que assumimos e queremos ter. Queremos crescer. Quando encontramos dificuldades como esta, o crescimento é mais acelerado", adiantou.Evangelista diz que ficou "satisfeito" por ter sido descrito como 'treinador-milagre' pelo jornal 'Marca'. "A esta distância, reconhecerem o nosso trabalho, é óbvio que é um sentimento de orgulho. Esse não se deve ao Armando Evangelista, mas sim a uma estrutura, a um presidente e a um diretor desportivo e a um plantel, tal como a todos os funcionários. O treinador não faz milagres, sozinho não estaria a disputar uma Taça de Portugal no Dragão nem estaria numa final-four da Allianz Cup. Há toda uma estrutura que é muito ambiciosa", acrescentou ainda.