Armando Evangelista: «Acabámos por encolher»

Após o empate a um golo no terreno do Gil Vicente, Armando Evangelista destacou a "personalidade e iniciativa do Arouca no arranque", bem como "a responsabilidade que a equipa acusou de ter de segurar o resultado"."Acabámos por encolher, mas somámos um ponto e, em função dos incidentes desta partida, principalmente após a expulsão do André Silva, porque foi quando tinha acabado de mexer na equipa para termos mais capacidade de chegar à frente, é um desfecho positivo", frisou.