Armando Evangelista: «Aceitaria também o empate face ao equilíbrio e ao que as equipas produziram»

Armando Evangelista analisou a vitória do Arouca ao cair do pano (0-1), em Famalicão, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin."Não se trata de felicidade, mas sim de procurar. O Famalicão teve uma ocasião flagrante logo a abrir, mas a 1ª parte foi equilibrada e penso com um ligeiro ascendente nosso. A 2ª parte foi mais do mesmo, as equipas encaixaram-se muito, houve menos baliza e as defesas permitiram pouco aos ataques. Fruto da insistência e do querer, acabámos por chegar à vantagem no último minuto, mas aceitaria também o empate face ao equilíbrio e ao que as equipas produziram. As duas equipas anularam-se."Senti que a equipa estava bem e a controlar. É de louvar podermos ter cinco substituições disponíveis no jogo, mas não quer dizer que precisemos das cinco. O jogo estava a dizer-me que não era preciso, porque a equipa estava ligada, unida, a ter bola e a controlar. Mexemos nos pontos estratégicos e fomos felizes, porque o penálti é sobre o Benji. O resultado deu-me razão desta vez, mas não quer dizer que vá acontecer sempre.""O percurso demonstra a competência e o trabalho feito por esta equipa e por estes jogadores. Esta posição obriga-me a preparar muito bem o jogo com o Marítimo, que está bem e a lutar por se manter na 1ª Liga."