Armando Evangelista: «Acho que o Arouca foi uma lufada de ar fresco nesta Liga»

Armando Evangelista frisou, depois da vitória do Arouca frente ao Portimonense (0-2) , a "época fantástica" da sua equipa, que garantiu o 5.º lugar da Liga Bwin e a qualificação para as competições europeias."Acho que foi o culminar de uma época fantástica, porque não me refiro só ao quinto lugar, mas tudo aquilo que fizemos e que fomos conseguindo jogar. Acho que o Arouca foi uma lufada de ar fresco nesta Liga porque sempre demonstrou um futebol atrativo que o adepto gosta e culminar isto com um quinto lugar, é inteiramente merecido. São 54 pontos que traduzem aquilo que foi feito nos últimos três anos em Arouca. Vou reunir com o presidente e só depois decidir da continuidade em Arouca", começou por referir, antes de analisar o encontro."Em relação a este jogo, sabíamos da sua importância e teríamos de ser uma equipa muito equilibrada para vencer este Portimonense, uma equipa muito forte em casa. A primeira parte não estava a ser o que pretendíamos e na segunda foi preciso mostrar que estávamos a ter bola mas faltava maior eficácia no último terço do terreno. Os jogadores perceberam o que pretendíamos e daí surgiram as oportunidades e os golos. A vitória assenta-nos como a melhor equipa em campo e não seria justo para o Portimonense um resultado mais dilatado", concluiu.