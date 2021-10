Armando Evangelista antecipa jogo com o Sporting: «Queremos vestir a pele de heróis»

Perspetivas: Sim, mas não deixa de ser um grande, não deixa de ser um jogo complicadíssimo. Sabemos o que temos pela frente, mas sabemos que cada jogo tem a sua história, cada jogo é um filme diferente. Nós, enquanto Arouca, procuramos preparar os nossos jogadores para desempenharem um papel de heróis, não de vilão. Temos de ter alguma arrogância para o que pretendemos deste jogo, sabendo das dificuldades que vamos ter, pelo estatuto, pela qualidade e pelo adversário. Temos a noção de que a crítica pensa um certo desfecho para esta história, mas queremos contrariar isso mesmo e vamos procurar vestir pele de herói porque é com esta mentalidade que quero esta equipa.





Dentro do que é a nossa conceção de jogo, dentro do que procuramos para o jogo, temos de ter em mente sempre dividir o jogo. Agora, perante as dificuldades que o adversário poderá colocar, poderá obrigar a recuar ou a subir. O adversário poderá deixar ter mais ou menos bola. O que pretendemos é manter a nossa identidade. Há uma coisa que tenho por princípio e que passo aos jogadores: não ter medo de perder e querer ganhar o jogo são coisas diferentes. O não perder faz-nos débeis, o querer ganhar faz-nos entrar diferentes.Merece-nos cuidados e os cuidados de preparar um jogo com a responsabilidade de poder levar os três pontos. Sabemos que, desde a chegada do Rúben, é um Sporting com identidade forte e que perante essa identidade levou ao ganho de títulos. É um Sporting que conquista um lugar na Europa com todo o mérito. Temos de ter o jogo bem preparado.Este filme do Sporting é um filme que se está a repetir da época passada e quem pensa que o Sporting por ter ganho os últimos jogos na reta final que é um Sporting mais débil ou menos confiante, está a pôr-se a jeito para a valia deste Sporting. Se puxarmos a cassete atrás, no ano passado há um percurso idêntico e o Sporting é campeão nacional. Não me parece um ponto frágil. É um clube habituado a sofrer e a acreditar até ao fim. Temos de tentar contrariar isso mesmo.Ir para o intervalo em desvantagem é daqueles aspetos que esta equipa tem de corrigir, crescer, porque não só contra o Sporting, como contra qualquer adversário, não é nada que abona a nosso favor. Vai exigir correr riscos, expor mais a equipa para poder chegar com mais elementos. Contra o Sporting, poderá ser um problema acrescido. Quanto mais tempo incomodarmos e tivermos o Sporting a zero, mais provavelmente será o Sporting a inverter e a colocar mais gente no processo ofensivo, a dar-nos mais espaço para atacarmos a baliza. O facto de termos chegado em desvantagem ao intervalo nos últimos jogos para termos primeiras partes condizentes com as segundas. Procurar jogar 90 e não 45.Não vem de um resultado favorável, mas parece-me que vem de um dos melhores jogos desta época. É verdade que não levámos pontos e não conseguimos somar, mas na resposta mental a equipa sentiu o jogo que fez, a evolução que teve. E depois, face ao adversário que tem e face às boas sensações que trazemos, parece-me que fica mais fácil motivar estes jogador.Eugeni, Moses e o Sema VelasquezÉ um jogador que temos seguido há algum tempo, que era para ter chegado no início da época. Situações que não se conseguiram concretizar. Por isso está identificado pela equipa técnica há algum tempo. Foi agora que foi possível. Pode trazer alguma maturidade e experiência face à construção do plantel que temos, que é um plantel com a maior parte sem experiência. Pode ajudar a equipa a crescer nesse sentido.O último jogo oficial que fez foi em maio, esteve parado este tempo todo, vai precisar de algum tempo. Tanto no aspeto físico como no aspeto comportamental, para se enquadrar.