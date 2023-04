Armando Evangelista antevê jogo frente ao Sporting: «A nossa intenção é continuar a fazer história»

O Arouca quer inverter novamente a história com o Sporting, no domingo, em encontro da 28.ª jornada, e pontuar pela primeira vez na sexta visita a Alvalade para a Liga Bwin, afiançou esta sábado o treinador Armando Evangelista.

"Embora pareça que não, o Sporting tem atravessado o seu melhor momento na prova, com seis vitórias nas últimas sete partidas e triunfos expressivos em casa. Sabemos das diferenças e acredito que iremos encontrar esse Sporting que está a fazer uma segunda volta ao nível exigido pelos seus adeptos. A nossa intenção é ir buscar o melhor resultado possível e continuar a fazer história", assinalou o técnico, em conferência de imprensa.

Os arouquenses lograram um inédito êxito no jogo da primeira volta, em casa (1-0, na 11.ª ronda), mas perderam frente aos 'leões' nas meias-finais da Taça da Liga (1-2), em Leiria, tendo agora um reencontro de "características diferentes" com o quarto classificado da liga.

"Temos de ser aquilo que temos sido até hoje, montando a estratégia em função daquilo que o Sporting tem sido e que somos capazes de fazer, tentando tirar o melhor de cada um dos nossos atletas e esperar que seja um dia que nos possa sorrir. Isto é um jogo e, por vezes, temos de ter a estrelinha da sorte, já que as diferenças são enormes", notou.

O Arouca chega a Alvalade isolado no quinto posto, o último de acesso às competições europeias da próxima temporada, e até pode capitalizar a derrota sofrida na sexta-feira pelo V. Guimarães, sexto colocado, em Famalicão (1-2), no arranque da jornada.

"Se os astros se alinharem e se estivermos convictos de que realmente poderemos fazer uma surpresa... Costumo dizer que a pior coisa que nos pode acontecer nestes jogos é entrar com medo de perder. Se assim não for, provavelmente estamos mais próximos de pontuar. A mentalidade tem de ser um bocadinho essa", observou Armando Evangelista.

Desvalorizando o desgaste do Sporting, que perdeu na quinta-feira na visita aos italianos da Juventus (1-0), em partida da primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa, o treinador deixou elogios ao momento do clube da Serra da Freita, que sofreu apenas um golo nas últimas seis rondas, período no qual somou 14 pontos em 18 possíveis e nunca perdeu.

"Quando não sofremos estamos mais próximos de ganhar. Sabemos a dificuldade que é defrontar uma equipa que vai ter mais posse de bola e mais jogo na nossa área do que o normal, mas os números dizem-nos que tivemos uma evolução grande. Os últimos jogos são reflexo disso e espero que a época acabe com essa consistência defensiva", referiu.

De fora das opções de Armando Evangelista estão os brasileiros Weverson e Vitinho, o costa-marfinense Ismaila Soro e o palestiniano Oday Dabbagh, todos lesionados, numa fase em que o Arouca já atingiu a meta primordial da permanência no principal escalão.

"Sabemos as dificuldades que temos na I Liga e não nos podemos pôr em bicos de pés. Na verdade, temos sido responsáveis e competentes e parece-me que aquilo que temos vindo a alcançar até hoje é fruto desse caminho. É óbvio que há muita coisa envolvida a trabalhar em prol dos pontos que temos e não é só o treinador, mas também os atletas, a direção e os funcionários. Só é possível com essa responsabilidade de todos", concluiu.

O Arouca, quinto colocado, com 44 pontos, mede forças com o Sporting, quarto, com 57, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em desafio que será arbitrado por Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.