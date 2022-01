Armando Evangelista após a derrota com o Benfica: «Dos jogos mais fáceis de analisar»

Armando Evangelista gostou da exibição do seu Arouca diante do Benfica, pese a derrota caseira (0-2). O treinador foi confrontado com várias ausências, por diversos motivos, e destacou a capacidade da equipa em fazer das fraquezas uma força."Têm sido tempos difíceis face ao número de casos de Covid-19, castigos e lesões e para este jogo mais difícil ainda foi prepará-lo. Mas demos uma resposta que estamos vivos, que pertencemos a esta liga e temos capacidade para pertencer. Estes é dos jogos mais fáceis de analisar que tive até hoje. O único factor de desequilíbrio foi a eficácia. Tivemos um penálti e não conseguimos fazer golo; o Benfica teve mais duas situações e fez golo; o Arouca, teve mais três ou quatro situações e não fez. Se havia desequilíbrio, era a favor do Arouca pelo que fez. Pena não termos um elemento com mais presença de área. Quando tivermos a equipa toda novamente vamos continuar a ser competitivos e a dar alegrias aos adeptos", começou por dizer o treinador do Arouca à Sport TV."Tivemos a questão do Leandro que não aguentou mais. Do David Simão fiquei satisfeito com o que deu em 60 minutos. Foi muito satisfatório o que fizemos, demos uma prova viva que estes jogadores têm capacidade para estar aqui. Quem faz isto contra um Benfica, tem capacidade para fazer muito melhor", vincou.Sobre David Simão, que fez o seu primeiro jogo pelo Arouca neste regresso, sobraram os elogios: "Acima de tudo traz maturidade. É um jogador que conhece os tempos de jogo, como quebrar ritmo ou acelerar. Acrescenta acima de tudo esses ritmos, que consegue gerir. Hoje demonstrou isso mesmo. Além disso tem a qualidade que todos reconhecem. Vai ajudar-nos no futuro."