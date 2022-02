Armando Evangelista após derrota com o Marítimo: «Não era noite para fazer golos»

Armando Evangelista lamentou a forma como o Arouca sofreu os golos diante do Marítimo, num jogo que considerou ter tido um desenrolar "fora da caixa".





"O desenrolar do jogo é um tanto ou quanto fora da caixa. Se analisarmos a entrada acabamos por ter duas bolas para finalizar, em que podemos fazer pelo menos um golo, do Bukia, a verdade é que numa bola ganha em que vamos a sair para transição, perdemos a bola de forma ingénua, na primeira vez que o Marítimo vai à nossa baliza ficamos em desvantagem", começou por referir o técnico dos arouquense após o encontro.

"Depois, um lance inofensivo em que nada fazia prever, sofremos uma grande penalidade. Isso atira-nos para o intervalo com a desvantagem de dois golos, na segunda parte carregámos, tivemos oportunidades - bola nos ferros, cortes na linha de baliza - para poder fazer um golo e entrar no jogo, a verdade é que não conseguimos concretizar e, numa transição em que estávamos equilibrados e com superioridade numérica, sofremos o terceiro golo que nos tira do jogo", acrescentou, lamentando ainda a forma como os golos aconteceram: "As incidências castigaram-nos e de que forma, também por culpa nossa, porque a forma com que sofremos os golos é inadmissível numa competição destas."



Armando Evangelista apontou também a reação da sua equipa no segundo tempo e a diferença que um golo da formação da casa nesse período poderia ter feito no resultado final.

"Se fizéssemos um golo, acredito que o desfecho teria sido completamente diferente. Não era noite para fazer golos. Parece-me que a atitude na segunda parte é de querer, nem sempre com a cabeça, mas com o coração. Houve querer, ajuda, há que nos agarrar a isso porque é este querer que vai fazer com que o Arouca fique na 1.ª Liga", frisou, antes de concluir: "Sabemos que competimos de uma forma desigual com os nossos opositores, temos que ter alguma coisa que nos leve às vitórias e isso tem que ser a nossa organização, acreditar mais que os adversários, só assim vamos equilibrar e trazer vitórias para Arouca."