Armando Evangelista após derrota na Luz: «Se isto não é recorde andará muito perto disso...»

Apesar de ter saído derrotado da visita ao reduto do Benfica, num jogo no qual assume o domínio das águias, Armando Evangelista enalteceu, ainda assim, a forma como os seus pupilos se apresentaram, especialmente por terem jogado com menos um praticamente durante toda a partida. O técnico do Arouca apontou ainda ao registo de faltas (apenas duas por parte da sua equipa), que mostra uma capacidade para contrariar as águias sem recorrer ao antijogo.





"Jogar de igual para igual não era a tarefa mais fácil do Mundo e a jogar com menos um tornou-se num fardo muito mais pesado. De qualquer forma parece-me evidente o domínio e a supremacia do Benfica mas parece-me também evidente a organização e aquilo que os jogadores do Arouca deixaram em campo. Acabámos por valorizar a vitória do Benfica, que não deixa dúvidas, pela forma e pela nossa organização porque uma organização defensiva como a que apresentámos hoje não é fácil, até porque não foi uma organização recorrendo à falta, ao anti-jogo. Salvo erro temos duas faltas no final do jogo… se isto não é recorde andará muito perto disso. Demonstra a organização que tivemos. Depois com bola, é obvio que face a uma reação à perda muito forte da parte do Benfica, procurámos ser aquilo que sempre fomos enquanto equipa, procurámos sair ligados, ligar setores, procurámos dar alguma largura com movimentos de fora para dentro à procura de chegar e a verdade é que com menos um e com todas as dificuldades que tivemos conseguimos três oportunidades de golo. Parece-me que também conseguimos produzir, não o que gostaríamos e aquilo que creio que esta equipa tem capacidade para fazer, mas no cômputo geral e nunca contestando o domínio do Benfica, acho que perante as condicionantes acabámos por fazer um jogo positivo.""Não, o momento foi quando ficámos reduzidos. Se com igualdade numérica era difícil, assim ainda mais era. Mas por ironia do destino, e o Benfica obrigando-nos a defender baixo, acabámos por sofrer o primeiro golo em contra-ataque, mas foi a nossa audácia que proporcionou isso porque sempre que podíamos tentávamos, nem sempre com êxito, mas procurávamos e foi numa dessas vezes que o Benfica, rapidíssimo e em termos de transição fortíssimo, conseguiu marcar dessa forma, um pouco em contra-senso em relação ao que foi o jogo no global, mas foi assim mesmo."