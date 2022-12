Armando Evangelista: «Aquilo que os jogadores têm vindo a fazer é a fórmula certa para continuar»

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, analisou a derrota pesada em casa do FC Porto (5-1), em encontro a contar para a 14ª jornada da Liga Bwin."É óbvio que complica a tarefa inicial quando se sofre [um golo] aos 20 segundos. Sabíamos que as diferenças entre o Arouca e o FC Porto são abismais e teríamos de fazer um jogo perfeito para equilibrar as diferenças de um e outro plantel. Quando se sofre aos 20 segundos, é óbvio que corremos o risco dessas diferenças se dilatarem cada vez mais. Parece-me que foi um bocadinho isso que se passou. É importante referir que o Arouca tem duas derrotas fora de casa. Tem uma em casa do Benfica e outra em casa do FC Porto. Ou seja, tirando estes resultados, estes jogadores conseguiram pontuar, apenas não com o Benfica e FC Porto. Não me parece que seja escandaloso ou caso para deitarmos as mãos à cabeça. Aquilo que os jogadores têm vindo a fazer é a fórmula certa para continuar e acreditar que podem fazer muitos pontos. Pena é que tenhamos cometido alguns erros. Acho que ficámos muito afetados com o primeiro golo. Tínhamos intenção de fazer muito mais. Há que continuar e olhar para a frente", começou por dizer em declarações à Sport TV.