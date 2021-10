Armando Evangelista: «Arouca não teve medo de perder e quis ganhar o jogo»

Mais de dois meses depois, o Arouca voltou aos triunfos na Liga bwin, ao derrotar esta noite, em casa, o Tondela por 2-0. Na análise à partida, Armando Evangelista assumiu-se naturalmente satisfeito pelo resultado, destacou a forma como a sua equipa se apresentou, ainda que tenha lamentado o estado do terreno por conta do mau tempo.





"Os sinais que a equipa estava a dar eram nesse sentido [da vitória]. Hoje, contra um adversário de que gosto muito - é uma equipa muito organizada, com ideias bem assimiladas -, foi pena o estado do terreno, acho que o espetáculo podia ter saído beneficiado em relação ao que as duas equipas conseguem fazer.Face aos indicadores dos últimos jogos, nomeadamente do Paços de Ferreira, os sinais apontavam neste caminho. Conhecemos também os adversários, todos eles com as suas armas e valores, equipas bem trabalhadas. Hoje, estes três pontos refletiram o que vinhamos a fazer e crescendo, o facto de não ter sofrido mostrou a evolução do que estamos a fazer a nível defensivo.É importante os jogadores sentirem que o trabalho diário e a aplicação compensam, é importante sentirem que isso é traduzido em pontos, eles também sabem e estão conscientes da dificuldade do nosso trajeto e isto ajuda. Uma equipa recém-chegada à Liga bwin sente desconfiança em alguns momentos, conquistar pontos, vitórias e não sofrer golos ajuda a retirar fantasmas de quem está aqui pela primeira vez.Ajuda a sentirem-se mais confortáveis no jogo, a acreditar nas qualidades e este jogo reflete isso. Sabendo que o trajeto vai ser difícil, vamos ter percalços e momentos como este. São importante estes três pontos somados no nosso trajeto.Há que dizer e não há que ter medo das coisas: tivemos sorte em momentos-chave do jogo. O Arouca não teve medo de perder e quis ganhar o jogo, mas, quando estava 1-0, o Victor Braga tem uma defesa fantástica, que nos leva ao intervalo com a vantagem.O Victor Braga é um elemento que faz parte deste plantel e tem crescido dentro das dificuldades, mas o futebol é mesmo isto. No último jogo não tivemos felicidade na finalização, hoje tivemos, o Victor num momento-chave leva-nos para o intervalo com tranquilidade.A juntar a isto tudo, tivemos poucos adeptos, mas foram ruidosos e os jogadores gostam de sentir isso. Os adeptos ajudaram na fase em que tivemos de trabalhar mais e não adornar tanto os lances. Este somatório acabou por se traduzir em três pontos."