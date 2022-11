Armando Evangelista: «Arranque é fruto é da continuidade que temos tido no Arouca»

Durante a sua presença no Thinking Football Summit, este sábado, no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, o treinador Armando Evangelista fez um balanço do arranque de campeonato que o Arouca está a fazer, que é o melhor da história do clube na 1ª Liga."Agora é fácil estar a dizer que sim e que acreditava nisso. Temos sempre ambição para fazer melhor, mas reconheço que termos 19 pontos à 13ª jornada é fantástico para aquilo que representa o Arouca, porque dúvido que alguém que esteja atento à Liga acreditasse que tal fosse posssível", disse o técnico, apontando o segredo do sucesso: "Mas isto é fruto da continuidade que temos tido no Arouca. Temos doiss anos e meio de trabalho no Arouca, problemas bem identificados e a capacidade para melhorar a competitividade do plantel e acho que estes 19 pontos são reflexo disso mesmo. Se calhar contra todas as expectativas, mas é o reflexo do que tem sido estes anos de trabalho e não só do que foi feito nesta meia época."Tal como outros técnicos, Armando Evanelista vê na Allianz Cup uma oportunidade. "É uma prova que queremos valorizar, mais uma competição onde temos a oportunidade de estar inseridos, mas temos de olhar para isso como uma preparação para o que vem do resto da época, embora com a ambição de querer fazer o melhor possível", sublinhou, garantido que haverá "mais dias de folga" durante esta paragem, enquanto os treinos serão usados para "relembrar o que de bom temos feito."A Allianz Cup será igualmente uma oportunidade para dar tempo de jogo aos menos utilizados. "Temos casos de jogadores que queremos aproximar dos minutos de utilização. O campeonato é longo e vamos precisar de todos. Há jogadores que não têm jogado tanto como queriam ou gostariam e este período é uma janela de oportunidade para poderem aproximar-se dos que têm tido mais tempo", frisou, antes de admitir que há atletas que "precisam de descanso para debelar mazelas que a competição vai originando."