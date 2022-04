Armando Evangelista atesta caráter de Paulo Sérgio e garante Arouca "ambicioso"

O treinador do Arouca disse esta sexta-feira estar "muito confiante" com a ambição que "o plantel tem transmitido", na antevisão ao encontro de sábado com o Portimonense, que pode ser decisivo para a manutenção na Liga Bwin.

Após a derrota na visita ao concorrente direto Vizela [2-1], Armando Evangelista abordou a pressão das últimas três jornadas do campeonato e referiu a importância de os "jogadores se libertarem e olharem para o jogo como algo que têm a ganhar e não a perder".

"[A equipa] tem noção das dificuldades e isso é importante, até para as poderem preparar, mas também transmitem a confiança com que estão para as ultrapassar. Temos adversários que estarão a fazer o mesmo trabalho e com os mesmos objetivos que nós, mas estou muito confiante com o que o plantel me tem transmitido a nível de ambição no fecho desta época", vincou Armando Evangelista.

Sobre o inquérito instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, relativo à poupança de jogadores na derrota diante do FC Porto por 7-0, o técnico arouquense notou que "isso mexeu com o ego e a seriedade" do emblema algarvio, mas atestou a seriedade do caráter do colega.

"Quando sabemos o que queremos e o fazemos convictos de que é a coisa certa não me parece que influencie [negativamente]. O Portimonense vai querer terminar bem a época, fazer uma reta final de acordo com o valor da equipa. Acredito que as pessoas que têm uma atitude correta a vão manter independentemente de pressões, casos ou do que se possa dizer", afirmou.

Ao mesmo tempo, reforçou a confiança na experiência do seu plantel, com alguns elementos que já travaram jogos importantes na luta pela manutenção e que ainda na temporada passada "não podiam falhar para garantir a subida".

"São importantes as experiências em situações como esta para que sirva de algum conforto para a forma com que têm de se preparar para o jogo. Pelo ambiente que temos hoje no clube, eles estão cientes disso e estão libertos para fazer uma reta final próxima do que queremos. Prefiro que os meus jogadores entrem a querer ganhar do que com medo de perder, quando temos esse medo estamos próximos do insucesso", apontou.

Os algarvios deslocam-se à Serra da Freita "sem a pressão dos pontos" e à procura de se afirmarem "nos lugares de cima, para fazer jus ao valor do plantel e às ambições do clube", algo que pode "libertar" a formação de Paulo Sérgio, sobre a qual Evangelista destacou individualidades como Willyan, Nakajima e Moufi.

"Estamos habituados a ver muito interesse à volta de elementos do Portimonense e este ano já fez um encaixe financeiro fantástico. Por isso, com as nossas armas e com um coletivo forte temos de ultrapassar isso. Não há outro caminho, vamos ter dificuldades, mas vamos dar uma resposta à altura. Até pelos últimos jogos que fizemos, pelo que produzimos, estamos num momento capaz de dar uma resposta positiva", garantiu.

Sem vencer nos últimos três jogos, o Arouca vai continuar sem o contributo de Pedro Moreira, Eboué Kouassi, Sema Velázquez, Yaw Moses e Fernando Castro, todos lesionados, mas tem um trunfo em Alan Ruiz que, depois de algumas complicações na chegada no mercado de janeiro, começa a afirmar-se no esquema da equipa e estreou-se a marcar no último encontro.

"O Alan continua a trabalhar bem. É pena as condições em que chegou, sabemos o valor dele e o que nos pode ajudar, ainda pode fazer muito mais. É pena que o tempo é curto, a forma como chegou e os azares que teve nos primeiros meses atrasou o que pretendíamos. Agora está disponível a 100%, com a cabeça limpa e a querer ajudar, isso é que é importante. Tenho pena que não tivesse chegado mais cedo", admitiu Evangelista.

O Arouca, 15.º classificado, com 27 pontos, recebe o Portimonense, 11.º com 35, em jogo marcado para sábado, às 15:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.