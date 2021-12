Armando Evangelista: «Continuar a dar conta do recado em casa»

Armando Evangelista espera aproveitar o fator casa para superar o Vizela, mas também foi lesto a colocar o desenrolar em perspectiva num plano de equilíbrio em função dos predicados que o adversário continua a demonstrar."Em casa temos tomado conta do recado e queremos continuar dessa forma, com identidade e determinação à procura das soluções necessárias para ultrapassar um Vizela consistente e que costuma ser muito intenso em termos de transições", asseverou o técnico arouquense, para logo de seguida desvalorizar a ausência de triunfos fora de casa dos minhotos: "O Vizela também ainda não venceu fora, mas não me parece que isso seja um dado determinante, porque já demonstraram que têm capacidade para conquistar pontos fora, pelo que temos de estar vivos e muito atentos, não só porque será um jogo equilibrado, mas também porque a concentração será fundamental, uma vez que o detalhe pode fazer a diferença".Foco na iniciativa de jogo mediante o leque de soluções à disposição e frente a um adversário que Armando Evangelista diz ter um fio de jogo muito semelhante ao da época passada, mas que entretanto reforçou-se com os requisitos que a competição acarreta."Não somos o clube mais rico, nem aquele que tem as melhores condições de trabalho, mas temos dedicação e vontade de resolver os problemas. É assim que temos feito a nossa caminhada e que queremos continuar. O espírito de querer vencer até ao final é o comportamento certo e a minha preocupação é que a equipa continue a acreditar e procure ser competitiva, na certeza que o Vizela apresenta-se com uma ideia de jogo muito semelhante ao estilo da época passada, mas reforçou-se com experiência e isso acrescenta dificuldades à nossa missão", salientou Armando Evangelista.Relativamente ao leque se soluções à disposição para esta jornada e, embora não tenha esclarecido quem será o eleito para liderar o ataque, o treinador revelou que a disponibilidade física de Pedro Moreira está dependente da resposta ao teste que o médio vai realizar amanhã de manhã."O Oday merecia entrar de início pelo trabalho que tem vindo a desempenhar, além de que, se há garra, temos de dar continuidade, até para o motivar. O André Silva é um jogador em quem acreditamos muito e que nunca vira a cara à luta, como sabe que não pode adormecer porque tem concorrência. São boas soluções e a utilização dependerá sempre da estratégia", justificou o técnico, revelando ainda que o guardião lituano Emilijus Zubas, a mais recente aquisição dos arouquenses, "está inscrito na Liga Portugal e muito provavelmente será convocado".