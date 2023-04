Armando Evangelista critica 2.º penálti do Sporting: «Lance que em nada contribui para a seriedade no futebol»

Armando Evangelista: «Não existe grande penalidade» Armando Evangelista: «Não existe grande penalidade»

O Arouca empatou () este domingo no reduto do Sporting, em jogo a contar para a ronda 28 da Liga Bwin.Em declarações no final da partida, Armando Evangelista assumiu sentir-se frustrado por não sair de Alvalade com um outro resultado, criticando o segundo penálti assinalado a favor dos leões, que permite à equipa de Amorim conquistar um ponto."[Frustração ou orgulho?] Um bocadinho das duas porque foi extremamente difiícil. Sabíamos que ia ser difícil, as diferenças entre os dois clubes continuam lá. Saímos na frente do marcador, tivemos a capacidade de fechar. Era muito penalizador, face ao caudal ofensivo do Sporting, era demasiado para aquilo que eles produziram. Mas sinto-me frustrado pela forma como chegam ao golo, tenho a certeza que não existe grande penalidade. Não havia essa necessidade. O Sporting não deixa de merecer o que conquistou, mas era desnecessário ser desta forma. É um lance que em nada contribui para a seriedade no futebol, para a evolução no futebol e para o equilíbrio que queremos no futebol. Mas de qualquer forma, parece-me que fizemos um jogo dentro daquilo que temos vindo a fazer. É a primeira vez que conseguimos pontuar na casa do Sporting. Nos últimos 10 jogos temos uma derrota. Prefiro olhar para aquilo que temos feito. É mais um ponto na nossa caminhada", começou por dizer o técnico do Arouca, em declarações na 'flash' da Sport TV."É óbvio que sim. Faltam seis jornadas para se jogar e aconteça o que acontecer temos de estar orgulhosos. É um desafio enorme. Tem de deixar-nos orgulhosos pela seriedade dos jogadores e deste grupo", terminou.