Armando Evangelista critica Santa Clara: «Acho que o Arouca merecia mais respeito»

O Arouca perdeu este domingo, na visita ao Santa Clara ( 2-1 ), num encontro a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin, que permitiu aos açorianos voltarem às vitórias depois de quatro jogos. Após a partida, o treinador Armando Evangelista avaliou o jogo, além de criticar a postura dos adversários e pedir respeito pelo Arouca."Sabíamos que ia ser um jogo complicado. Um jogo em que o fator emocional poderia interferir naquilo que era o resultado final. Penso que também nos podemos queixar um bocadinho de nós mesmos ao não virmos para o intervalo com o empate. Porque quando conseguimos marcar o golo, muito em cima do intervalo, teríamos de ter a capacidade de saber guardar esse empate", lamentou o técnico de 48 anos."No que diz respeito à segunda parte, penso que é inequívoco quem esteve por cima do jogo, quem procurou a baliza adversária e esteve mais perto da baliza adversária e quem criou oportunidades mais do que suficientes para levar daqui pontos", continuou Armando Evangelista, que não poupou nas críticas ao Santa Clara e aos árbitros. "O que se passou é de lamentar. Foi um jogo esquisito em que se permitiu muita coisa. Depois, temos um fora de jogo em que não se levanta a bandeira e depois desse lance deu golo. Nós também temos a nossa cota de responsabilidade por não levarmos pontos daqui. Mas cinco minutos de compensação é ridículo para aquilo que se passou", exclamou o treinador."Acho que foi possível jogar-se muito pouco para aquilo que, pelo menos, o Arouca merecia. Acho que o Arouca merecia mais respeito. Quando se fala em futebol positivo, quando se fala que devemos melhorar, acho que se jogou muito pouco para aquilo que este desporto merece", rematou Armando Evangelista.