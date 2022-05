Armando Evangelista: «Dá-me a sensação que as câmaras do VAR nos lances do Arouca se desligam»

Com a derrota em Braga por, o Arouca desperdiçou uma oportunidade para garantir a permanência na Liga Bwin, esperando agora que o Belenenses SAD perca em Famalicão para que as decisões não fiquem adiadas para a última jornada. O técnico, Armando Evangelista, considerou que a equipa justificou outro resultado."[Arouca 'morreu na praia'?] Sim, tínhamos uma estratégia para defrontar este Sp. Braga fortíssimo e a estatística deu-nos razão. O Sp. Braga teve mais posse de bola, mas nós temos mais finalizações, em termos do grau de dificuldade das defesas dos guarda-redes também estamos por cima, pena foi aquele golo aos 87 minutos, tínhamos concedido muito poucas concretizações ao Sp. Braga. Justificámos outro resultado"."Não me parece que haja penálti, tenho a certeza, já vi as imagens. Dá-me a sensação que as câmaras do VAR nos lances do Arouca ou se desligam ou há cortes de energia. Se o VAR não vê um pisão daqueles, não sei que lhe diga. Era um lance que nos deixava à frente do resultado e, em vantagem, as substituições não seriam aquelas. Fico triste por isso, não é a primeira vez que acontece. Vejo penáltis assinalados que valha-me Deus, e depois vejo isto. Mas, temos que saber lidar com isto. Não me parece justo que [a comunicação social] analise só o FC Porto, Benfica e Sporting, o Arouca também merece.""O que me deixa confiante [para o último jogo] não é só este jogo, mas todo o percurso que fizemos até aqui, a qualidade dos nossos homens, a capacidade de ultrapassar dificuldades, porque em Arouca são algumas. Ainda hoje jogámos com cinco jogadores que vieram do Campeonato de Portugal. Não temos o orçamento de outros, mas temos homens de H grande e de muita qualidade e o somatório de tudo isso é que me dá confiança que a manutenção é possível", terminou.