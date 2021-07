Armando Evangelista defende que Arouca deverá manter abordagem criteriosa ao mercado

Com apenas um reforço confirmado para a nova época, o Arouca continua no mercado à procura de fortalecer o seu plantel neste regresso à 1ª Liga. Ainda assim, o técnico Armando Evangelista reconhece a necessidade do clube de gerir as contratações de forma criteriosa.





Em declarações à SportTV, o treinador afirmou que vão chegar mais reforços, mas explicou que o clube não vai contratar em quantidade. "Uma vez que são poucos, não queríamos nem podemos falhar", começou por dizer o técnico. "É óbvio que outros reforços vão chegar, a seu tempo, mas as coisas não estão fáceis e não podemos errar", continuou. Segundo Armando Evangelista, as caras novas servirão para "fazer face às exigências da 1ª Liga".Eugeni, a única novidade do plantel até ao momento, seguiu essa mesma lógica. "Foi um jogador que observámos durante muito tempo e que mostrou grande vontade de vir jogar para o Arouca e competir na 1ª Liga de Portugal. E há que dizer que estou contente com estas três semanas do Eugeni", referiu o treinador sobre o médio que já fez o gosto ao pé nesta pré-época.Ainda com um último jogo de preparação para realizar - o Arouca defronta amanhã o Paris 13 Atletico -, Armando Evangelista faz um balanço positivo da pré-época, com resultados que dão continuidade à forma como a equipa terminou a 2ª Liga. Apesar de estar ciente das dificuldades que o clube vai enfrentar esta época, e de admitir que o objetivo principal é a permanência, o técnico destaca a vontade dos arouquenses em deixar uma imagem positiva. "Vamos procurar chamar a atenção para o Arouca, para os jogadores do Arouca, procurar projetar alguns dos jogadores do Arouca e será dessa forma que vamos encarar esta liga", disse.Já sobre o primeiro encontro oficial da temporada, diante do Vilafranquense para a Taça da Liga, no domingo, o treinador do Arouca destaca a vontade de ampliar a atual série de vitórias da equipa. "Vai ser um jogo que vamos encarar de uma forma muito séria e olhar para ele como mais um teste e momento de aprendizagem", concluiu.