Armando Evangelista: «Defrontámos uma equipa que está a passar a melhor fase desta época»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, analisou o empate com o Boavista (0-0) a contar para a 23ª jornada da Liga Bwin, disputado no Bessa."Acho que [o resultado] reflete [o receio de perder]. Se olharmos para as estatísticas, que valem o que valem, parece-me que houve um equilíbrio muito grande em praticamente todos os parâmetros, algo que se reflete no jogo em si. Por aquilo que se passou, a divisão de pontos ajusta-se face às incidências. Como perspetivava, foi um duelo equilibrado. As duas equipas encaixaram uma na outra, permitindo muito pouco. Na primeira parte, criámos as oportunidades mais flagrantes. Na segunda, o Boavista esteve mais tempo no nosso meio-campo defensivo, teve uma série de bolas paradas e de cantos e criou-nos algumas dificuldades, mas sem perigo efetivo", começou por dizer o técnico da formação da Serra da Freita."Defrontámos uma equipa, que, para mim, está a passar a melhor fase desta época, vinha de um resultado expressivo fora [êxito por 3-1 em Paços de Ferreira] e tem demonstrado dinâmicas e agressividade. Por isso, temos de considerar como positivo este resultado", enalteceu."Não só este resultado, mas todo o trajeto que temos vindo a fazer. Atendendo às nossas pretensões, o nosso trajeto fora é exemplar e apenas perdemos com Benfica, FC Porto e Sporting de Braga. Face ao momento deste Boavista, é merecido levar um ponto daqui".