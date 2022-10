Armando Evangelista: «Depois do empate, com outra felicidade, podíamos até ter vencido»

Armando Evangelista assumiu que o Arouca, "com outra felicidade", poderia ter conseguido o triunfo na visita ao reduto do Paços de Ferreira , isto numa partida na qual os arouquenses se viram a perder pouco depois da hora. Na análise ao jogo, o técnico assume que a equipa por si orientada não começou bem, mas que foi a tempo de corrigir."Houve alguma indefinição da nossa parte no primeiro tempo, fruto da pressão adotada pelo Paços, deixando pouco espaço para ter bola e, por isso, demorámos algum tempo a encaixar. Depois disso, fomos o Arouca que costumamos ser e a entrada do Uri foi a mensagem para dentro de campo de que queríamos chegar mais à frente e ganhar o jogo. Na única oportunidade, o Paços fez o golo e, depois, era importante termos bola, algo que fizemos. Procurámos ter mais presença na área e poder servir os homens que tínhamos na área. Depois do empate, com outra felicidade, podíamos até ter vencido", comentou o técnico.