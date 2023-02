Armando Evangelista: «Direção compreende as exigências que por vezes faço»

O Arouca figura num confortável sexto lugar à 22ª jornada e 'ameaça' a luta pelos lugares europeus. O trabalho de Armando Evangelista tem dado frutos e o técnico explicou o "bom casamento"."O crescimento e a estabilidade que o Arouca tem tido, começámos aqui um projeto. Isto é o terceiro ano, em que em Portugal ninguém acreditava que pudesse estabilizar desta forma na Liga Bwin. A verdade é que, com vendas que temos feito, o crescimento tem sido notório. Houve um bom casamento entre aquilo que são as minhas ideias para a equipa, aquilo que eu sei e as necessidades que eu sei que a Direção tem, e eu acho que a Direção também compreende as exigências que por vezes eu faço, pois estão cientes que eu me preocupo tanto com a parte económica como desportiva", vincou o treinador de 49 anos em declarações ao portal 'Footure'.Evangelista considera que os treinadores "têm de ser muito assertivos e valorizar o trabalho de cada um" e, quanto à gestão dos tempos de jogo dentro do plantel, assumiu que é impossível agradar a todos."Há sempre jogadores mais satisfeitos que outros. Isso não se consegue contornar. Quando eu sou apresentado pela primeira vez em qualquer clube que vou trabalhar, dentro da minha apresentação aos jogadores eu costumo dizer uma coisa, à frente logo do presidente, do diretor desportivo: 'Pessoal, vocês foram contratados, fazem parte deste grupo, vocês vão ser pagos para treinar e para treinar bem. Se há aqui algum elemento que foi contratado com outro objetivo, diga-me já'. É importante colocar regras logo desde o início. E temos de ser justos. Tanto com quem joga, como com quem não", explicou o treinador dos arouquenses, que também já passou por V. Guimarães, Vilafranquense, Penafiel, Varzim, V. Guimarães e Vizela.