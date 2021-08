Armando Evangelista e a derrota frente ao Estoril: «O golo sofrido cedo condicionou-nos»

Armando Evangelista mostrou-se triste pelo arranque do Arouca na Liga Bwin, à qual regressa quatro épocas depois, após a derrota caseira (2-0) diante do Estoril. O treinador dos arouquenses considerou que o golo sofrido cedo no encontro condicionou a atuação da sua equipa.





"Não era o início que esperávamos. A jogar em casa, com o nosso público, também sedento de vir aos jogos, queríamos oferecer os três pontos. Em relação ao jogo, parece-me que o golo sofrido cedo condicionou-nos, porque o jogo tornou-se muito lento, não foi fluído. Acusámos muito o golo, ficámos intranquilos e precipitados. Procurámos, reagimos, arriscámos e não conseguimos. Isto é a primeira jornada, parece-me que todos os intervenientes cometeram erros, uma jornada típica de início de campeonato", começou por dizer, após a partida, para depois apontar o que correu menos bem."Não fomos tão clarividentes em relação àquilo que teríamos de fazer. Quando o Estoril, em linhas baixas, coloca uma linha de cinco atrás a controlar a largura, em termos de jogo interior não fomos tão efetivos como poderíamos, mesmo no ataque à profundidade não fomos eficazes no passe. Parece-me fruto do querer dar a volta e oferecer três pontos aos sócios", realçou, antes de expressar a satisfação por voltar a ter adeptos nas bancadas.

"[Público nas bancadas] É um sentimento de satisfação. Quem gosta de futebol e do espetáculo, merece assisti-lo ao vivo. É óbvio que na fase em que estamos ao atravessar esta pandemia nos condicionou, mas poder ter o Arouca na Liga Bwin e poder oferecer espetáculos ao público que regressa, fico muito satisfeito por isso. Há que esquecer essa parte e focar no que temos pela frente porque temos outro jogo a preparar", finalizou.