Armando Evangelista e a passagem do Arouca à final four: «Uma prenda de Natal antecipada»

O Arouca garantiu esta quinta-feira, com a vitória no terreno do Moreirense (2-1) , o acesso à final four da Taça da Liga - onde vai defrontar o Sporting -, feito que o treinador Armando Evangelista não deixou passar em branco e que considerou uma "prenda de Natal antecipada"."Ontem recebemos uma prenda de Natal antecipada, muito especial para toda a equipa e para o clube. Agora é altura de desfrutar da época natalícia: desejo a todos um Feliz Natal, junto dos que amam, com muita saúde e amor", escreveu o técnico.O Arouca, recorde-se, terminou a fase de grupos da Allianz Cup com oito pontos na liderança do grupo G, onde defrontou Feirense, Leixões, Oliveirense e Santa Clara. O encontro frente ao Sporting está marcado para o dia 24 de janeiro.