Armando Evangelista e a receita para vergar Sporting: «Temos de estar num dia perfeito»

Armando Evangelista já fez a antevisão do jogo com o Sporting no final desta manhã. O treinador do Arouca encara a receção aos leões de amanhã à noite, a partir das 20:30, com um otimismo reservado, sabendo que vai defrontar "um adversário muito complicado"."Temos de estar num dia perfeito e esperar que as individualidades do adversário não estejam tão inspiradas. Também temos as nossas armas, o nosso valor e a nossa estratégia e vamos criar dificuldades ao adversário, mas vai ser com certeza um jogo muito disputado e que nós vamos querer disputá-lo até ao fim. A equipa está bem mais preparada para poder dar uma resposta diferente à que teve quando jogou com um grande esta época", assinalou Armando Evangelista."Temos de reconhecer que ainda existem muitas diferenças entre o Sporting e o Arouca e que não são mais fáceis de encurtar, mas tenho a certeza que aquilo que poderá fazer encurtar estas distâncias é a confiança e a maturidade que a nossa equipa foi adquirindo ao longo deste campeonato. Quero acreditar que a equipa está hoje mais preparada para enfrentar o Sporting do que estaria há seis jornadas, mas a história diz-nos também que nunca conseguimos pontuar perante o Sporting. É isso que queremos que aconteça neste jogo", avisou o técnico dos arouquenses, assumindo que a sua equipa terá de ter "uma pontinha de inspiração" para conseguir contrariar este histórico de dificuldades frente aos leões."Quem viu o Sporting neste último jogo da Liga dos Campeões na casa de um grande clube europeu percebe o valor da equipa que vamos defrontar. Isso é demonstrativo e se no ano passado o Sporting estava mais confortável no campeonato e os números falam por si, em termos de equipa não me parece que o Sporting esteja mais fraco", disse ainda Armando Evangelista."O nosso grupo está confiante, pois à 10.ª jornada é a época em que temos mais pontos na história do Arouca na 1.ª Liga. Nos últimos cinco jogos conseguimos sempre pontuar, mas isso vale o que vale, uma vez que ainda estamos no primeiro terço do campeonato e ninguém garante a manutenção à 10.ª jornada, tal como ninguém é campeão ou já ganhou um lugar europeu", juntou o treinador do Arouca, reconhecendo em jeito de conclusão que este bom momento da sua equipa obviamente "traz mais confiança"."Sente-se isso nos jogadores, que acreditam mais no que estão a fazer e no seu trabalho. É um conforto para eles e é notório no trabalho diário em que se nota uma maior disposição para assimilar conhecimento. Esperamos perpetuar este período por muito mais tempo, mas sabemos que não vai ser fácil", concluiu Armando Evangelista.