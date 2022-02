Armando Evangelista: «É mais um ponto somado na nossa caminhada»

Famalicão e Arouca empataramnum jogo a contar para a jornada 20 da Liga Bwin. Armando Evangelista, técnico do Arouca, ficou agradado com o desempenho da sua equipa."Na primeira parte não estivemos tão bem, na segunda sim. Não encontrámos espaços para sair na primeira parte, não conseguimos ligar o jogo. Na segunda retificamos e e conseguimos chegar a espaços de finalização, estivemos por cima do jogo e creio que o resultado se ajusta", começou por dizer, em declarações na conferência de imprensa realizada no final da partida.Armando Evangelista deu importância ao ponto obtido em casa do Famalicão. "Pontos fora de portas são difíceis de conquistar. Conseguimos quatro pontos nestes dois últimos jogos. Temos de fazer melhor que na primeira volta, temos mais um ponto, é este o caminho. É preciso continuar. É mais um ponto somado à nossa caminhada", terminou.