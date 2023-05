Armando Evangelista e o apuramento europeu: «Sou só um dos responsáveis. Os principais estão a festejar»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, considerou que os jogadores foram o elemento principal no apuramento do clube para a Liga Conferência, depois da vitória caseira sobre o Chaves (1-0). Os arouquenses já sabem que terminarão em 5.º ou em 6.º, ambos lugares europeus."Sou só um dos responsáveis. Os principais estão a festejar, os jogadores. Para eles, a minha palavra de admiração por aquilo que foram durante esta época. Tenho de o dizer. Admiro cada um deles pela personalidade que têm, pelo valor futebolístico que têm, porque, perante as dificuldades que a época nos colocou, tiveram uma capacidade fantástica para as ultrapassar. Depois, estrutura e direção, o que trabalharam para que nada nos faltasse, também é deles. Estamos de parabéns. Queríamos oferecer isto aos adeptos. Não são numerosos, mas são adeptos que sabem apoiar, sabem puxar a equipa para cima e para eles esta vitória e qualificação. Merecem. Orgulhoso pelo que se conseguiu hoje.""Ainda não acabou. Marca uma etapa desta época, que queríamos muito atingir o mais rápido possível, mas não acabou. Há mais um jogo em que vamos procurar ser iguais a nós mesmos, procurar ser competitivos, ganhar o jogo, jogar bem. Se depois no final o jogo nos der isso tudo, fantástico. Mas por vencer este jogo não entrámos de férias. Temos mais um jogo e muito sério para se fazer""Se olharmos para o histórico de Primeira Liga, o Arouca nunca tinha vencido o Chaves. Só por isso vê-se o grau de dificuldade. A fantástica época que o Chaves está a fazer é mais um ponto a acrescentar à dificuldade. Por isso, foi um jogo difícil. Na primeira parte, nos primeiros 35 minutos estivemos bem, tivemos oportunidades, não concretizámos. Isso abalou nos últimos 10 minutos. Na segunda parte, fizemos o golo e foi preciso capacidade de sofrimento pela qualidade do Chaves. Segurámos a vitória."