Armando Evangelista e o arranque de época: «Sabíamos que este não seria um início fácil»

Armando Evangelista fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo de amanhã frente ao Famalicão, a contar para a 3.ª jornada da Liga Bwin, e garantiu que a equipa estava preparada para um arranque de época menos positivo e complicado.





"Importantes são todos. Nós sabemos e estamos cientes do nosso início. Sabíamos que este não era um início fácil não só pela qualidade dos adversários que encontramos, mas por tudo aquilo que é chegar à 1ª Liga, ter a adaptação necessária para isso mesmo e alguns atrasos que houveram na chegada (e existem ainda) de alguns elementos. Tudo isso leva a que o início não seja fácil. Sabíamos e estávamos preparados para isso, não é isso que nos pode desmotivar, nem é isso que nos pode retirar do caminho que pretendemos para esta época.No jogo de amanhã em casa vamos querer pontuar. Sabemos o adversário que temos pela frente. Um adversário que nos últimos anos se vem estruturando para ser uma certeza na 1ª Liga e no futebol nacional. Mas o Arouca também quer esse espaço. O Arouca também se quer estruturar, está a crescer e amanhã será um jogo difícil. São duas equipas que ainda não pontuaram e que tudo vão fazer para que isso aconteça. Queremos começar a somar pontos porque escusado será dizer que jogamos em casa.""É engraçado porque tivemos a oportunidade de defrontar o Famalicão na pré-época e eles são uma equipa intensa, que manteve o treinador da temporada passada com um final de época muito positivo em que, em termos de ideias, dá para sentir que já estão bem cimentadas. É uma equipa que tem muita qualidade individual, tem uma equipa jovem, mas com valores reconhecidos. Sabemos que são rápidos, saem muito rápido nas transições. Temos de nos preparar para isso mesmo. São uma equipa com as ideias bem presentes daquilo que é a sua forma de jogar. O nosso trabalho de casa foi feito. A semana de trabalho correu dentro dos parâmetros que a gente esperava e estamos preparados para aquilo que o Famalicão nos vai apresentar.""Nós vimos no último jogo [frente ao FC Porto] que o Famalicão, mesmo em desvantagem, teve a capacidade de reagir a dois golos de desvantagem e acabar por discutir o resultado até final. É uma equipa que não desiste e que sabe aquilo que quer. Agora, o importante da nossa parte é não nos desconcentramos um segundo que seja porque estes descuidos pagam-se caros e provavelmente o nosso início, perante as dificuldades que referi, também se prendem um bocadinho, às vezes, com falta de concentração. Concentração essa que provavelmente numa divisão abaixo nem sempre são tão penalizadoras como na 1ª Liga. Nesta liga temos de estar sempre alerta para não ser surpreendidos porque um descuido é fatal. Com este Famalicão, temos de estar alerta do apito inicial até ao final porque é uma equipa que vai acreditar sempre, que é muito consistente e nós temos de estar sempre alertas. Não podemos vacilar, não podemos piscar um olho para não sermos surpreendidos.""Victor Braga suspenso, Anthony continua ausente e o Moses ainda está a recuperar. Se não houver mais nada, mas amanhã ainda treinamos de manhã, serão essas as ausências.""O Tiago treinou ontem e hoje, o que é muito curto para o poder inserir nas dinâmicas que são o jogo do Arouca. Há aspetos que a gente tentou acelerar aqui com o Tiago, principalmente aqui neste auditório para que ele se pudesse entrosar o mais rápido possível. Possivelmente o Tiago estará convocado, poderá ser mais uma opção, mas nós sabemos que temos de dar-lhe tempo para se entrosar com os seus colegas, conhecer o público e conhecer as dinâmicas da nossa forma de jogar porque as coisas são mesmo assim. Não é chegar, ver e vencer e as coisas funcionam logo a 100%. Quando digo que estamos atrasados em alguns aspetos, é mesmo esse: os reforços estão a chegar, mas temos de lhes dar tempo. Agora, há aqui uma série de questões que tem de ser trabalhadas, tem de ser assimiladas por parte dos atletas que chegam para que as coisas possam funcionar. Mas também sabemos que o Tiago e outros, pelo valor individual que tem podem sempre acrescentar alguma coisa durante o jogo. Por isso, à partida, o Tiago irá ser convocado."Eu arrisco-me a dizer que vão chegar mais.""É uma posição também que vai ser reforçada, sem dúvida. Terá que ser. A não ser que não se consiga aquilo que são os nossos intentos para essa posição (ponta de lança) porque apenas temos essas soluções."