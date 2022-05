Armando Evangelista e o futuro no Arouca: «Até este jogo não se falou nisso por decisão minha»

Armando Evangelista vinculou-se ao Arouca em 2020 por dois anos mais um de opção. Questionado sobre o seu futuro, o treinador revelou que isso ainda não foi discutido internamente por sua vontade, pois quer estar apenas focado no jogo deste sábado, frente ao Belenenses SAD."Para sermos sérios, temos de ir até à última e temos de estar concentrados neste jogo para fazermos um trabalho como temos vindo a fazer…Eu tenho dito que o meu futuro é depois deste jogo com o Belenenses SAD, porque só assim é que faz sentido. Qualquer conversa ou situação que pudesse acontecer nesse sentido, direta ou indiretamente, poderia ter influência na semana de trabalho e eu não quero que isso aconteça, tem de ser uma semana de trabalho como todas as outras durante esta época. No final deste jogo, vamo-nos sentar, eu, o presidente e o Joel (Pinho, diretor geral), e delinear aquilo que temos que delinear e definir o que temos de definir. Até este jogo não se falou nisso por minha decisão e vontade, porque quero estar 100 por cento focado no Belenenses SAD", afirmou Armando Evangelista, admitindo, depois, que tem mais um ano de opção: "Sabemos que, no futebol, por vezes isso vale muito pouco".Na eventualidade de ficar, considera que o Arouca necessita de reforçar-se? O treinador respondeu, assim, à questão: "O Arouca vive com dificuldades e precisar de aprender, porque se cometem sempre erros ao longo da época. Corrigindo esses mesmos erros, é importante que se vá aprendendo com as experiências vivenciadas, e que se vá evoluindo. Acima de tudo isso. Os responsáveis do Arouca têm consciência disso e sabem em que campos devem intervir para que as coisas possam melhorar e para que, no futuro, seja mais fácil garantir a permanência na 1.ª Liga."