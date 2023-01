Armando Evangelista e o golo anulado: «Não entendo o protocolo. Peço que me expliquem»

Apesar de naturalmente desapontado pela derrota diante do Sporting (1-2) que ditou o adeus do Arouca da Allianz Cup, Armando Evangelista elogiou a forma como a sua equipa se apresentou frente aos leões. Críticas só mesmo à equipa de arbitragem, por causa do golo anulado ao Arouca na fase final da primeira parte "É óbvio que sim. Gostei. O Arouca, depois de 97 minutos, provou o porquê de estar nesta final four. Por tudo aquilo que fez. É óbvio que o Arouca não teve domínio, mas foi um Arouca que teve uma postura digna, que soube sofrer, chegar e incomodar o adversário. Por isso acho que o que o Arouca fez dignificou o que é a Taça da Liga. Acabámos por sair nesta fase, mas com uma exibição e prestação que não só dignifica a Taça da Liga como o futebol português", começou por dizer, à SportTV."Sinceramente não entendi ainda, não entendo o protocolo. Peço que me expliquem... Num lance em que há uma falta a nosso favor, fazemos golo e consegue-se arranjar uma falta contra o Arouca, isto num lance em que sofremos... É no mínimo caricato, pá. Se a desculpa ou justificação é o protocolo, peço que me expliquem qual é, porque provavelmente sou eu quem está mal informado", apontou.Apesar disso, desta caminhada fica o "orgulho" pelo que foi feito. "Quem tem a capacidade de jogar contra o Sporting, por muito que queiram colocar o Sporting numa má fase, é uma equipa recheada de valores individuais fantásticos, com um treinador que foi campeão nacional. E nós tivemos a capacidade de disputar o jogo, fazer golos, ter bola, circular e criar incerteza no resultado até final. Tenho de ter orgulho pelo que fizeram hoje e nesta caminhada".