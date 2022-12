Armando Evangelista e o jogo com a UD Oliveirense: «Sabemos que responsabilidade é nossa»

O Arouca está obrigado a vencer a UD Oliveirense, este sábado, se quer manter intactas as esperanças de ainda seguir em frente na Allianz Cup. Neste sentido, Armando Evangelista assume que a ambição da equipa é exatamente essa, num duelo em que a responsabilidade maior está do seu lado."Jogos com a Oliveirsense, pese embora sendo de escalões diferentes, são todos difíceis e equilibrados. Se olharmos ao historial d ejogos, vemos que há equilíbrio, pese embora os últimos dois jogos tenham pendido para o Arouca. Espero uma equipa dentro do que tem vindo a fazer. É uma boa equipa da Liga Sabseg, com uma organização acima da média, até porque a análise que se fez demonstrou isso mesmo. Tem os comportamentos bem assimilados, jogo fluído. Parece-me que face àquilo que demonsra podia e devia ter mais pontos. Jogo vai ser equilibrado, até porque se repararmos nos jogos da Allianz Cup tem-se visto equilíbrio.""Temos de encarar este jogo com objetivo de vencer e retificar os empates. Temos de olhar para ele com o intuito de vencer. Até porque se queremos ter aspiração, só a vitória pode interessar. Estamos precavidos para isso. É o tal equilibrio. Principalmente com clubes do nível do Arouca, há um equilibrio grande. Temos de estar precavidos. Sabemos que a responsabilidade maior é nossa.""É óbvio que sim. Há aqui uma estratégia e há um plano que foi traçado pelo Arouca para esta fase da época, de paragem do campeonato. É óbvio que não vamos fugir nada da estratégia que montámos do planeamento que fizemos, mas mantendo sempre esse objetivo. Enquanto for possível, é obvio que não vamos desistir.""Dentro dessa perspetiva, sim, face ao tempo de paragem, provavelmente se não estivéssemos num grupo de cinco e face ao tal planeamento, estariamos à procura de jogos particulares para manter os índices do plantel. Nessa perspetiva, acaba por ser benéfico."Pelos números, parece-me que o Arouca está no seu melhor momento de sempre nas participaçoes que teve na Liga Bwin. Vamos querer prolongar isto. Por isso, parece-me que é um balanço muito positivo. Agora, sabendo qe o Arouca não dexa de ser o Arouca, a UD Oliveirense não deixa ser a UD Oliveirense. Ou seja, ciente das dificuldades que vamos ter. As dificuldades já ultrapassadas já são passado. Temos de olhar para a frente com o sentimento de que nada vai resolver os problemas de futuro olhando só para o passado. Há que continuar com foco bem vincado."