Armando Evangelista e o jogo com o FC Porto: «Criar dificuldades para reduzir distâncias»

Armando Evangelista não contornou o horizonte de dificuldades que aguarda o Arouca na visita ao Dragão, mas também deu ênfase ao bom momento que a equipa atravessa para defender a ambição de bater o pé aos campeões nacionais no primeiro jogo de uma sequência de sete partidas em que a formação da serra da Freita irá defrontar o FC Porto por duas vezes, para lá dos testes frente a Sporting e Benfica."Sabemos bem o que nos espera porque as diferenças para o campeão nacional, sejam de orçamento ou de logística, são muitas, mas é nossa intenção criar dificuldades. O FC Porto é uma equipa muito intensa. Seja na reacção à perda de bola, como a explorar a profundidade. Teremos de nos adaptar às circunstâncias. Mostrar coragem, concentração e conseguir ter a bola, sabendo que as coisas têm de ser quase perfeitas para trazermos um resultado positivo. No fundo é acreditar no que fazemos e utilizar a força do colectivo para tentar reduzir as distâncias", comentou Armando Evangelista, reconhecendo "o bom momento do Arouca em função de estar presente em todas as competição: "Se para uma equipa como o FC Porto é algo normal, para nós é algo que entra para a história e também um índice de motivação para tentarmos dar continuidade a esta fase positiva".Perspetiva optimista também por força do conforto que o Arouca usufrui no campeonato, embora Armando Evangelista tenha sido perentório a privilegiar o jogo da Liga Bwin em detrimento da eliminatória da Taça de Portugal a realizar frente aos dragões em meados de janeiro."Temos sido competitivos em todas as frente e queremos continuar a ser, mas sem dúvida que o campeonato é onde está o nosso foco. Não quero com isto dizer que não vamos encarar a Taça de Portugal com a mesma ambição, mas a continuidade do Arouca na Liga Bwin é o principal objetivo", disse o treinador, também sem fazer segredo da série de limitações de recursos que poderão ter reflexos na estratégia em perspectiva para esta partida: "O Vitinho e o Arsénio estão fora por lesão, o Pedro Moreira ainda não é certo que possa jogar e também me parece que o Rafa Mújica não vai recuperar a tempo do problema muscular. Desconfio que não teremos 20 jogadores disponíveis para este jogo no Dragão, mas em Moreira de Cónegos, na última partida, também não tínhamos e a capacidade de resposta foi boa".Em relação à disponibilidade do Arouca para os quatro desafios a realizar no próximo mês frente aos denominados grandes, o técnico desvalorizou a componente do desgaste físico e destacou a perspectiva de evolução que esses compromissos podem acrescentar ao seu balneário."Prefiro olhar para aquilo que podemos tirar desta sequência em que vamos jogar de quatro em quatro dias porque acho que realizar tantos jogos com os melhores fará a equipa crescer. É como se fosse um ‘upgrade’ para o campeonato, porque são jogos que alertam os nossos sentidos e apuram as qualidades, de modo que estou confiante que vão dotar o Arouca com argumentos de crescimento", referiu Armando Evangelista.