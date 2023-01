Armando Evangelista e o jogo com o FC Porto: «Forças têm de estar no máximo»

Apesar das dificuldades que antevê para novo embate com o FC Porto, agora para a Taça de Portugal, Armando Evangelista espera uma melhoria do Arouca face à recente goleada sofrida no Dragão (5-1), em jogo do campeonato. O técnico diz que há que "aprender com os erros" e assume o desejo de se agarrar às possibilidades que tem de seguir em frente, de forma a continuar em todas as provas a nível nacional."Acima de todo, deste jogo esperamos dificuldades, porque são sabidas as diferenças que existem entre as duas equipas. A acrescentar a isso temos um FC Porto que no último jogo teve um desaire e com certeza vai querer retificar perante os adeptos. Depois, há os objetivos que o FC Porto tem para a Taça. É óbvio que esta Taça está sempre presente ns objetios de épcoa do FC Porto. Só por isso se vê o grau de dificuldade. Em relação à segunda questão, é óbvio que enquanto treinadores temos o cuidado e procuramos aprender sempre com os erros que os outros cometem para não sermos penalizados dessa forma. Quando não é possível, temos de aprender com erros que cometemos. Houve uma reflexão sobre o que fizemos, se o resultado não foi o que se pretendia, nem tudo foi mau. Retiraram-se ilações positivas e esperamos olhar para este jogo e, dentro das oportunidades e das possibilidades que o jogo dá, agarrar as possibilidades para poder seguir em frente. Esta competição é uma competição diferente do campeonato, é a eliminar, e vamos querer fazer das possibilidades que temos forças para seguir em frente.""Será de esperar o melhor onze do Arouca. Até pelas razões que apontou. Não faz sentido a rotação e nós, nesta fase, escolhemos o melhor onze para poder fazer frente às dificuldades que vamos ter, que vão ser muitas, pelas diferenças, pelo último resultado do FC Porto, pelos objetivos que uma equipa como o FC Porto tem nesta competição. Todas as nossas forças têm de estar acima do máximo para equilibra o jogo e continuar em todas as frentes.""Um dos processos mais complicados quando defrontamos equipas com um desnível tão grande é quando temos bola no processo defensivo. Cometemos erros nesse aspeto, principalmente na preparação paa a perda. Não foi a que o jogo exigia. Nós sabemos que, com bola, as equipas estão mais abertas e largas e o FC Porto é fortíssimo a aproveitar psse factor. Existem outros e existem pontos positivos também. Com bola, tivemos a capacidade de explorar espaços que fomos criando e os espaços que o FCP nos foi concedendo, conseguimos algumas situações de 2 para 2, 3 para 3, são aspetos positivos.""Acho que não afeta, porque quando olhámos para o nosso último jogo, com o Estoril, a forma com que os nossos jogadores acabaram por reagir ao jogo do FC Porto, à derrota pesada, dá-nos inteira confiança no que podemos fazer. Quando temos um plantel que acredita no processo, dá respostas como deu depois de uma derrota no Dragão, só temos de estar satisfeitos. Deixa-nos confiantes.""A nossa motivação é sermos competitivos. É verdade que estando nas três competições é um factor histórico, mas não estamos aqui para fazer rezar a história. Estamos aqui para ser competitivos, para crescer, tudo faremos para continuar em prova. Estamos satisfeitos com o que temos vindo a fazer, nada pode beliscar o que temos vindo a fazer, mas temos de continuar focados no que realmente é importante e o importante é continuarmos a ser competitivos, continuarmos a ter capacidade de resposta com o tivemos aqui com o Estoril. É importante acreditar nas ideias, no processo, porque é isso que nos vai levar a ter mais vitórias, a poder continuar na Taça.""Bukia, à partida, não vai continuar a fazer parte do Arouca nesta segunda parte, a negociação está praticamente concluída e vai-nos deixar."