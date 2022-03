Armando Evangelista e o jogo em Alvalade: «Não vamos sair de Arouca derrotados»

Visitar a casa de um grande nunca é tarefa fácil, sobretudo quando há uma grande necessidade de somar pontos, como é o caso do Arouca, mas Armando Evangelista acredita que o Arouca pode causar uma surpresa em Alvalade, frente ao Sporting. Ainda que saiba das dificuldades que o esperam, o técnico tem confiança no que a equipa pode fazer."Não vai sair derrotado e com menores armas vamos levá-las para Lisboa", começou por garantir, dando o mote para a batalha que se avizinha. "O futebol não é matemático, existe o factor emocional que pode alterar o resultado final. Estando o Sporting num extremo da tabela e o Arouca no outro, isso não define o resultado final porque há outros factores que entram na equação. Temos alguma percentagem para acreditar", apontou.A chave do encontro pode, na opinião de Armando Evangelista, estar nos minutos iniciais. "Sabemos que o Sporting vai ter uma entrada fortíssima e vai querer resolver o jogo o mais rápido possível, temos de ter a capacidade de sofrimentos, temos de fazer das fraquezas forças, mas vamos ter as nossas armas. Temos uma estratégia por trás do previsível que o Sporting possa fazer. Os espaços que podem dar, porque vão pressionar de início de forma agressiva… vai haver espaços que vamos procurar explorar face a essa pressão. Mas não acredito que o factor emocional vá pesar numa primeira fase na equipa do Sporting até porque é uma equipa que tem demonstrado que está bem consigo mesma e do percurso que está a fazer", referiu.Ainda assim, Armando Evangelista admitiu que espera dificuldades ao longo de todo o encontro. "Sabemos o que vamos encontrar. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, o potencial da equipa, estamos cientes disso. Os últimos resultados do Sporting são uma incógnita. Se vai funcionar como motivação acrescida porque querem demonstrar e dar outra imagem do real valor da equipa ou se vai ser um factor menos positivo e que os possa inibir. Vamos ter um Sporting a querer dar uma imagem diferente. Deste lado, claro, temos a preocupação em analisar tudo o que foi feito, embora eu reconheça que este Sporting, dentro das equipas com esta forma de jogar, é das equipas com comportamentos mais vincados e mais difícil de contrariar", assumiu.