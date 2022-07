Armando Evangelista e o teste com o Sp. Braga: «Tirámos ilações positivas»

O mais recente reforço, Rafael Fernandes, foi lançado logo aos 30 minutos de jogo, devido a problemas físicos de Mateus Quaresma, algo que Armando Evangelista admite que "foi uma brutalidade". "Sabíamos que íamos correr riscos, porque nesta fase há maior propensão para lesões, mas tínhamos de honrar o compromisso com o Sp. Braga e viemos a jogo como podíamos", concluiu.

Em declarações aos jornalistas após o final do particular disputado, esta terça-feira, com o Sp. Braga, que terminou com uma derrota por 3-2, o técnico Armando Evangelista admitiu que o jogo não foi disputado nas condições, mas que ficou satisfeito com o que viu."Foi o nosso primeiro jogo. Deu para retirar uma boa análise de 70 minutos de jogo, porque com apenas 16 jogadores disponíveis não dava para retirar muito mais. Ainda assim, trouxemos alguns aspetos com boa intenção para o jogo e tirámos ilações positivas. A nossa pré-época está no início e ainda há muito para trabalhar e assimilar", referiu o treinador do Arouca.Ausente da partida esteve André Silva, que foi recentemente notícia por ter sido alvo de uma proposta do Sp. Braga, adversário deste jogo, recusada pelo Arouca. Armando Evangelista justificou a ausência com motivos de gestão da condição física do jogador, mas não teve problemas em falar sobre o futuro do avançado."Sei que tem sido muito cobiçado. Gostávamos de ficar com ele, mas sabemos que será difícil. O que se está a passar é normal no futebol. Ele é uma mais-valia e temos de estar preparados para as duas situações [a saída e a continuidade]", afirmou o técnico.