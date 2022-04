Armando Evangelista e o triunfo sobre o Gil: «Espero que continuemos com esta audácia até ao fim»

Armando Evangelista realçou a importância do triunfo () na receção ao Gil Vicente. "Não acho que tenhamos sentido tantas dificuldades na 1ª parte. Foi estratégia aguentar no início, porque era necessário uma entrada diferente daquelas que temos tido nos jogos em casa. Era importante não sofrer primeiro, porque não nos temos dado bem a correr atrás do resultado, devido à ansiedade", começou por dizer o treinador do Arouca, em declarações na flash-interview da Sport TV."Vimo-nos com menos um elemento e penso que o que fizemos com a entrada do Tiago Esgaio espelha bem, em termos tácticos, o que era pretendido. Não queríamos perder a largura, colocando o Esgaio como terceiro central no corredor esquerdo, porque o Gil Vicente é muito forte nos corredores. Juntando dois homens na frente acabamos por controlar o jogo interior do Gil Vicente e ofensivamente continuávamos a ter quatro elementos no ataque, com os dois laterais nos corredores, mais os dois avançados a ganhar na profundidade. As coisas hoje resultaram. Felizes por isso, mas tivemos de sofrer muito.""Importante porque em casa tivemos jogos em que dominámos por completo e não conseguimos ganhar, porque faltava uma pontinha de sorte. Poder oferecer a vitória em casa aos nossos adeptos também é importante para os motivar para que nos continuem a apoiar.""Somar pontos, nesta fase, é importantíssimo porque dá alento e moral para a equipa continuar a trabalhar no dia-a-dia e permite-nos colocar mais equipas perto de nós. Espero que continuemos com esta audácia até ao fim", terminou.