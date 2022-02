Armando Evangelista: «É possível tirar pontos ao líder»

Armando Evangelista foi célere a dar ênfase aos atributos do FC Porto e a reconhecer as dificuldades que esperam o Arouca, mas também aproveitou o favoritismo dos dragões como um índice capaz de galvanizar os seus jogadores."Sabemos bem quem temos pela frente. É o primeiro classificado, uma equipa que só perdeu pontos em dois jogos e venceu os restantes. Esses números só por si dão conta das dificuldades que nos esperam, mas também sabemos qual é a importância anímica que estes desafios representam para as equipas como o Arouca, além de que estes pontos podem fazer a diferença nos nossos objectivos", comentou o técnico arouquense.Vector de confiança reforçado com os quatro pontos amealhados nas últimas duas jornadas, disputadas fora de casa, também na perspectiva de alterar o ciclo de derrotas e golos sofridos em casa."Os números em casa são pesados e é importante reverter isso. Este não é o jogo ideal para reverter esse ciclo negativo, mas também pode ser um factor de motivação acrescida e é a isso que nos vamos agarrar. Porque poucos roubaram pontos ao FC Porto, porque queremos surpreender e dar outra imagem, sabendo perfeitamente qual é o favoritismo do adversário, até porque, se tivessem de apostar, certamente que não era no Arouca, pelo que vamo-nos agarrar a tudo isto", confidenciou Armando Evangelista, convicto numa resposta capaz de contornar as virtudes portistas: "O FC Porto não só tem fortes e diferentes dinâmicas nos dois corredores, como é dar melhores equipas a reagir à perda de bola com uma pressão alta em bloco mas, dentro do nosso espírito, vamos procurar conquistar pontos. Preferirmos encarar o jogo não com medo de perder e arriscar para ganhar, porque, quando estamos com medo de perder, também estamos mais próximos de não somar nada. Temos de ter audácia, ser atrevidos e capacidade de criar desconforto para somar pontos e sermos respeitados. Jogar sempre de cabeça levantada e nunca partir derrotados, porque é possível tirar pontos ao líder do campeonato".O Arouca foi das equipas que mais novidades adquiriu durante o mercado de inverno, mas Armando Evangelista assumiu que os reforços ainda precisam de mais tempo para encontrarem o ritmo necessário."Temos de enquadrar os novos jogadores. De onde vêm, como chegaram e o tempo que vão precisar para recuperarem os índices físicos. O Alan Ruiz, bem como o Wellington Nem e o Bruno Marques são jogadores que cumpriram um período de férias de dois meses. É uma paragem longa e, a agravar isso, o Nem só chegou ontem. Estamos numa fase do campeonato de alta intensidade, com as equipas na sua melhor condição e é necessário contextualizar tudo isso para que os novos possam acrescentar algo a esta equipa", explicou Armando Evangelista, salientando que o defesa croata "Galovic estava em competição e é o mais próximo de reunir as condições para poder jogar".