Armando Evangelista eleito treinador do mês da Liga Bwin

Armando Evangelista foi eleito melhor treinador do mês de março. O técnico do Arouca recebeu 35,9% dos votos, superando assim a concorrência de Roger Schmidt do Benfica (33,33%), e de Tulipa e Artur Jorge, do Vizela e Sp.Braga respetivamente, que completaram o pódio com um empate (8,55%).Armando Evangelista arrecada assim esta distinção no mês em que somou uma vitória no terreno do V.Guimarães (0-2) e dois empates frente a Paços de Ferreira (1-1) e Boavista (0-0)