Armando Evangelista: «Equilibrar a balança frente ao V. Guimarães»

Armando Evangelista conhece como poucos o universo vitoriano e foi perentório a dar conta da envolvência que a equipa reforçou com os adeptos minhotos na última jornada, ao conseguir empatar com o Belenenses SAD com menos duas unidades em campo, pelo que não teve problemas em admitir as dificuldades que o Arouca vai sentir no jogo de amanhã, mas também acredita que é possível tirar dividendos do factor casa.





"Sabemos o que temos pela frente, bem como a vontade do V. Guimarães em dar seguimento à onda que se gerou no último jogo, mas acho que a evolução do Arouca ficou evidente na Madeira e é nesse trajeto, mas agora com o apoio dos nossos adeptos, que pretendemos continuar", afirmou o treinador arouquense, confiante em "fazer um bom jogo e trabalhar para discutir os pontos": "os objectivos do V. Guimarães no final da época são distintos dos nossos, mas para este jogo queremos equilibrar a balança".Já sobre a presença de centenas de vitorianos nas bancadas do estádio arouquense, Armando Evangelista atirou que "não é um dado determinante" e também desvalorizou o facto de os minhotos só terem marcado golos numa jornada."O V. Guimarães tem individualidades que podem desequilibrar a qualquer momento. Ainda só fez golos por uma vez, mas também é a defesa menos batida do campeonato, pelo que a minha principal preocupação é o que o Arouca tem e pode fazer para não sofrer e conseguir marcar. Por outro lado, conhecemos bem a massa adepta do nosso adversário, bem com que eles são capazes e acho que é de salutar a possibilidade do nosso estádio estar bem composto depois de uma travessia no deserto de um ano por causa das limitações da pandemia, pelo que encaro esse dado como um factor de motivação para as duas equipas".Armando Evangelista estreou-se como treinador principal no nosso escalão ao serviço do Vitória, mas assume que hoje é um treinador diferente e também classificou o adversário Pepa como um amigo, cujo trajeto profissional elogiou."Para mim é fácil falar do Pepa, já que para além de o admirar enquanto treinador, pelas suas ideias e pelo trajeto ascendente que tem vindo a protagonizar com mérito, também sou seu amigo pessoal", afirmou Armando Evangelista, salientando que as diferenças para o tempo em que teve a oportunidade de liderar o V. Guimarães: "sou o mesmo homem, garantidamente, porque os princípios de carácter permanecem. Agora mal de mim se depois de cinco ou seis anos não fosse um treinador diferente. Já o sou do treinador que liderou o Arouca durante a subida e sou ainda mais diferente do Armando Evangelista do tempo do V. Guimarães, porque o futebol é diferente e pela minha curiosidade de querer evoluir e continuar a aprender cada vez mais".