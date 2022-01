Armando Evangelista: «Era preciso outro tipo de tarimba»

Armando Evangelista assume o suspiro de alívio que o triunfo arrancado a ferros no Estoril, na última jornada, proporcionou ao Arouca em termos classificativos, pelo que encara a visita ao Famalicão com a mesma vontade de somar conforto, pese embora tenha salientado que "o desempenho frente ao Estoril não chega"."As vitórias ajudam sempre, mas agora segue-se um adversário cuja qualidade é reconhecida e o mínimo descuido pode custar caro, pelo que temos de manter a intensidade, na certeza que este Famalicão vai exigir muito mais do que realizámos até aqui", confidenciou Armando Evangelista.Linha de continuidade também ao abrigo de uma mão cheia de reforços que o técnico espera rentabilizar com pontos, mesmo reconhecendo que a ideia de evolução está dependente da determinação dos novos elementos."Era necessário fazer reajustes para dotar o Arouca com outro tipo de tarimba para o que aí vem, mas estas novas apostas, pese embora o valor individual que é reconhecido a todos, não deixam de ser uma incógnita por vários fatores, ainda que tenha existido um cuidado muito grande no sentido de compreender muito bem as ambições de cada um para o risco ser o menor possível. Parece-me que podemos ficar mais fortes", afirmou o treinador.Uma mão cheia de reforços de inverno onde sobressai o nome do argentino Alan Ruiz, bem como a vontade de o ex-jogador relançar a sua carreira, conforme revelou Armando Evangelista."A contratação do David Simão não implica grandes riscos porque é jogador que já cá passou, conhece a nossa realidade e está adaptado ao nosso futebol, ao passo que o Alan Ruiz passou por um clube grande, mas nestes últimos anos estava a perder fulgor na Argentina. Sabemos o valor que pode acrescentar ao Arouca e ele demonstrou uma enorme vontade de mostrar essas qualidade. É importante que esteja focado em querer demonstrar que aquela ideia de declínio da carreira era um erro e que continua com determinação para se manter num patamar elevado", concluiu Armando Evangelista.David Simão foi o único dos cinco reforços que já foi utilizado por Armando Evangelista e a deslocação a Famalicão abre espaço para mais uma estreia, uma vez que o certificado internacional do avançado Bruno Marques já chegou e o brasileiro poder entrar na estratégia para esta jornada.Em sentido inverso, o argentino Alan Ruiz, bem como o brasileiro Wellington Nem e o croata Nino Galovic ainda não têm as respectivas inscrições na Liga Portugal devidamente regularizadas.