Armando Evangelista espera "época tranquila" do Arouca: «Vamos conseguir uma boa equipa»

O Arouca começou esta quinta-feira a preparar a próxima temporada na 1ª Liga, com a realização dos habituais exames médicos, embora vários jogadores estejam a cumprir quarentena obrigatória após viagens internacionais.

Os elementos da formação de Armando Evangelista estiveram esta quinta-feira em São João da Madeira para realizar exames médicos aos 12 jogadores disponíveis, enquanto Fernando Castro, Mateus Quaresma, Thales, Luiz Gustavo, Basso, Brunão, Heliardo, Adílio e André Silva estão a cumprir quarentena e Sema Velázquez está ao serviço da Venezuela, na Copa América.

Como tal, marcaram presença os guarda-redes Victor Braga e Norbert, os defesas Joel Ferreira e Baptiste Aloé, os médios Marco Soares, Pité, Pedro Moreira, Yaw Moses e o reforço Eugeni e os avançados Arsénio, Bukia e Mauro Caballero.

Em declarações aos jornalistas, Armando Evangelista salientou que gostaria de ter começado os trabalhos na semana anterior - o que não foi possível porque a época do Arouca terminou tardiamente -, mas sublinhou que o importante é "reinventar" e "arranjar soluções" e "não lamentar", antes de analisar a próxima temporada.

"Levamos uma grande base [do plantel da última época] porque tem de ser e porque tem qualidade para isso. É importante uma entrada forte para ganhar alguma confiança. Essa base de jogadores que transita facilita o trabalho e a assimilação de processos, mesmo para os que chegarem. Vamos entrar com uma exigência maior, mas com os princípios que queremos para o nosso jogo", afirmou o técnico, de 47 anos.

O 'timoneiro' quer um plantel entre 25 a 26 jogadores para formar uma "equipa ambiciosa, que acredita que possa surpreender e fazer algo diferente", mas realçou que a "manutenção" é o objetivo e seria "fantástico".

Por seu lado, o diretor desportivo, Joel Pinho, garantiu "mais entradas e saídas", assumindo o desejo de contratar Leandro Silva - emprestado na temporada passada pelos cipriotas do AEL Limassol -, com "alvos bem definidos" e dando "todas as garantias e condições ao 'mister' para fazer um campeonato tranquilo".

"Não há a menor dúvida de que este plantel tem muita qualidade, não vamos fazer uma reformulação, vamos aproveitar o que temos de bom, contratar jogadores para acrescentar qualidade e tornar o plantel competitivo. Não vamos contratar por contratar, mas no sentido de acrescentar competitividade no plantel. Vamos conseguir fazer uma boa equipa para fazer uma época tranquila na 1ª Liga e manter-nos lá por muitos anos", indicou.

Já Arsénio, que chegou a Arouca a meio da temporada passada, disse que a continuidade de grande parte do plantel e da equipa técnica são "bons indicadores para que seja uma época tranquila".

"A expectativa é estabilizar o Arouca na 1ª Liga, com pés bem assentes no chão e fazer um campeonato tranquilo. Sabemos que temos de dar ainda mais de nós, mas certamente vamos fazer uma época tranquila", referiu o jogador de 31 anos.

O plantel provisório para o regresso à 1ª Liga contempla os guarda-redes Victor Braga, Fernando Castro e Norbert, os defesas Thales, Sema Velázquez, João Basso, Brunão, Baptiste Aloé, Joel Ferreira e Luiz Gustavo, os médios Pedro Moreira, Marco Soares, Yaw Moses, Pité e Eugeni (reforço).

No ataque, continuam André Silva, Adílio, Bukia, Arsénio, Heliardo e Mauro Caballero, enquanto em termos de saídas Júnior Sena e Tomás Fontes chegaram ao fim do contrato, Lawrence Ofori, Leandro Silva e Vassilakis acabaram o período de empréstimo.