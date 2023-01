Armando Evangelista: «Esperança de arrecadar pontos frente ao Benfica»

Armando Evangelista reconheceu todas as virtudes que sustentam o Benfica na liderança da Liga Bwin, bem como a reduzida probabilidade de sucesso do Arouca na partida de amanhã, mas também garantiu determinação para diluir as diferenças e tentar somar pontos."Sabemos bem o que nos espera porque temos noção da época fantástica que o Benfica está a realizar e dos problemas que proporciona a todos adversários, mas ninguém nos pode tirar a nossa ambição e caráter, pelo que temos a intenção de criar algumas dificuldades de modo a podermos encarar o desenrolar com a esperança de arrecadar pontos e proporcionar um bom espectáculo", argumentou o treinador, convicto em tirar dividendos do factor casa: "Acredito que o factor casa poderá ajudar-nos porque aqui temos o conforto de ter referências, coisa que não temos fora de casa, mas as muitas diferenças continuam a existir, apesar de que também há uma estratégia definida com o intuito do Arouca não entrar em jogo derrotado porque acreditamos que os nossos jogadores têm valor para discutir a partida".Abordagem pragmática sem descurar a evolução inerente à exigência que a sua equipa foi submetida recentemente , dado que o Arouca defrontou o FC Porto por duas ocasiões e o Sporting nos últimos seis jogos."Quando as dificuldades são impostas o crescimento tem de ser mais rápido e se alguma coisa positiva que esses desafios proporcionaram no Arouca acho que foi uma confiança mais elevada. O nosso trajecto comprova essa competitividade e o grupo sabe que só isso não garante pontos, mas, se jogarem como um colectivo deve fazer, têm potencial para equilibrar forças e conquistar coisas que se calhar nem eles acreditavam que seria possível no início da temporada", asseverou Armando Evangelista, salientando que "o Benfica não muda a sua forma de jogar em função da disponibilidade dos jogadores": "É uma equipa que dá sempre muita largura ao jogo, explora bem a profundidade, quer em movimentos longos ou curtos e tem uma presença forte na área, para lá das capacidades técnicas e velocidade dos diversos elementos, pelo que compete-nos tentar atenuar toda essa largura e ataque à profundidade com o intuito de explorar espaço em algum lado, porque ele tem de existir, e fazer o nosso jogo".Ideia de equilíbrio, contudo, sem deixar de vincar a necessidade de uma entrada calculista para evitar sofrer um golo cedo e comprometer o ânimo da equipa, como já aconteceu por diversas vezes esta temporada."Sofrer cedo tem-nos custado caro, mas é uma questão de concentração, porque o jogo vale o mesmo no primeiro ou no último minuto, de modo que não há muito a fazer em termos estratégicos para lá de apelar ao foco. A equipa está precavida para correr menos riscos no arranque e, também, para entrar rapidamente no jogo", justificou Armando Evangelista.