Armando Evangelista: «Esta jornada poderá traduzir-se em conforto»

O Arouca soma apenas três derrotas fora de casa esta época e o técnico Armando Evangelista, que é natural de Guimarães, voltou a defender a compatibilidade dessa consistência com o plano de somar pontos na cidade Berço de modo a selar definitivamente o ansiado patamar de equilíbrio dos arouquenses na Liga Bwin."A minha ligação a Guimarães não terá qualquer relação no grau de dificuldade que nos espera frente a um Vitória que vive um momento ímpar na época porque ganhou cinco dos últimos seis jogos. Só isso já é demonstrativo do momento que atravessam, pelo que, conhecendo bem aquela a casa e como o público puxa muito, sabemos bem quais são os problemas , mas compete-nos fazer o que temos vindo a fazer, que é lutar contra isso, estar concentrado e pensar nos pontos", confidenciou o técnico, salientando que "o fator casa ou a força dos adeptos, por si só, não ganha jogos": "É preciso ir atrás do resultado com um plano de jogo e é a isso que nos vamos agarrar porque é o que controlamos. Voltar a demonstrar que temos capacidade para lutar por pontos em todos os campos".Horizonte de otimismo também com a perspectiva de superar a barreira dos 34 pontos já amealhados e poder suspirar de alívio no que diz respeito à luta pela permanência."Em função do calendário dos adversários que se encontram no fundo da tabela e mesmo tendo em conta que ficam por disputar 30 pontos, penso que esta jornada poderá traduzir-se em algum conforto e ditar muito daquilo que serão os próximos jogos do Arouca e a forma como olhamos para os mesmos", comentou Armando Evangelista, confiante no desempenho das alternativas à disposição para colmatar a ausência, devido a castigo, do criativo Alan Ruiz: "O Alan tem a influência que tem. É importante, não há que o esconder, porque acrescenta algo diferente e gostava de o ter, mas quando construímos um plantel sabemos que há lesões e castigos, de modo que construímos com equilíbrio, além de que não é a primeira vez que o Alan não vai jogar e já tivemos sucesso sem ele".