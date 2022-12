Armando Evangelista: «Estamos onde gostaríamos de estar, um feito inédito para o Arouca»

Armando Evangelista não escondeu a satisfação de levar o Arouca pela primeira vez a apurar-se para a final four da Allianz Cup, após a sua equipa sair vencedora (2-1) do duelo com o Moreirense, realizado esta quinta-feira."É um sentimento de algo que nos pertencia por todo o trajeto, é sinónimo de que o trabalho está a ser bem feito. Estas vitórias dizem-nos que estamos num bom caminho. É o culminar do trabalho das três épocas em Arouca", começou por dizer o treinador do Arouca, em declarações logo após o apito final em Moreira de Cónegos."Vou pensar nisso mais à frente. Temos no dia 28 mais um jogo com um grau de dificuldade elevadíssimo. Quem olha para o nosso trajeto sabe que somos uma equipa competitiva. O que vamos encontrar na Taça da Liga diz-nos que a percentagem de poder conquistar a vitória é reduzida, mas existe. Por muito ínfima que possa ser, não vamos desistir. Estamos onde gostaríamos de estar, um feito inédito para o Arouca.""Sabíamos o que íamos encontrar, porque o Moreirense não tinha perdido em casa esta época, apenas tinha um empate contra o Benfica. O grau de dificuldade seria elevado, o jogo equilibrado e teríamos de estar ligados ao jogo. Foi isso que se passou. O Moreirense entrou muito bem, depois começamos a pegar no jogo, a criar situações perto da baliza, mas faltou frieza, mas no melhor momento sofremos um golo de penálti. Foi importante puxar a equipa para cima no intervalo. O Moreirense valorizou a passagem do Arouca, não me parece que seja uma equipa de 2.ª Liga, é uma equipa muito boa. Pelo seu percurso valoriza ainda mais a passagem do Arouca", terminou.