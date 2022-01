Armando Evangelista: «Este resultado não me parece escândalo nenhum»

Dois meses depois, o Arouca voltou finalmente aos triunfos . E a noite até esteve bem encaminhada para novo resultado, já que até bem perto do final o Estoril ganhava por 1-0. Valeu a reação tardia dos arouquenses, com dois golos na fase final que valeram um regresso às vitórias muito celebrado por jogadores e equipa técnica. Após o encontro, Armando Evangelista assumiu alguma sorte, mas deixou claro que o resultado não lhe parece "nenhum escândalo"."É verdade que aos 89 minutos o Estoril vencia, isto traduz o que é o Arouca, o trabalho que se faz, o caráter e a personalidade desta equipa. Fomos infelizes mais uma vez, perspetiva-se a derrota, mas houve a capacidade de ligar. Não foi só crença e vontade - houve disso, mas também muita qualidade. Quem consegue 21 remates, 12 dentro da área, há que acrescentar qualidade. Deu no que deu e não me parece escândalo nenhum este resultado.Ao intervalo não mudou muita coisa. o Arouca não tem muitas finalizações na primeira parte, mas foi muito inteligente, teve a capacidade de pressionar a primeira fase de construção do Estoril, tinha uma estratégia para condicionar isso mesmo. O facto de teremos sofrido um golo cedo tirou-nos um pouco de clarividência nesse tipo de lances. Com um pouco de lucidez, poderíamos ter conseguido outro resultado ao intervalo. Na segunda parte acrescentámos capacidade e presença ofensiva, nunca descurando o equilíbrio defensivo, não dando grande espaço às transições do Estoril. Parece-me que não é descabido e é inteiramente justo este resultado.É um facto importante que depois de uma série de jogos sem vencer, e não tendo ainda ganho fora de casa, é moralizador. O trabalho compensa e a persistência trouxe recompensa. É merecido e estes jogadores mereciam 'estrelinha' pelo que têm feito. Contra o Belenenses SAD estivemos sempre em inferioridade numérica, não nos permitiu fazer ou trabalhar o que fizemos aqui. Aqui fizemo-lo com 11, podendo o banco ajudar, e acabámos por ser felizes.Sabemos que as vitórias ajudam a estabilizar, moralizar, e vai ser uma luta até ao fim num campeonato equilibrado, vamos continuar a sofrer e esta vitória é importante pelo que temos passado nos últimos tempos. Muita gente infetada com covid-19, algumas lesões têm aparecido e esta vitória é importante para juntar o grupo e moralizá-lo novamente."