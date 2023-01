Armando Evangelista: «Estoril não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara de golo»

Armando Evangelista mostrou-se naturalmente satisfeito com o triunfo do Arouca por 2-0 sobre o Estoril , numa partida na qual fala numa vitória justa, num jogo no qual frisa a incapacidade do adversário para causar problemas junto da baliza de Ignacio de Arruabarrena."As condições do relvado exigiram outra postura, mas não foi só isso. Para além disso, mostrámos qualidade. Se as condições climatéricas nos obrigaram muitas vezes a jogar mais longo, a verdade é que muitas vezes também saímos a jogar apoiado. Aproveitámos os espaços e os posicionamentos com toda a intenção que pretendia.O resultado, na primeira parte, acaba por ser escasso face às oportunidades que criámos. Temos, pelo menos, duas oportunidades claras só com o Dani Figueira pela frente, tanto o Sylla como o Antony não conseguiram introduzir a bola na baliza e eu acho que o Estoril não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara de golo.Estas condições de terreno exigem muito, em termos físicos, dos jogadores, uma maior concentração, porque a bola no relvado tanto pode parar como andar mais. É propício a que haja mais falhas individuais e as coberturas têm de estar mais próximas. Nesse capítulo, fomos muito competentes e o resultado enquadra-se tendo em conta aquilo que foram as mais-valias no terreno".