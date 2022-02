Armando Evangelista: «Estou muito satisfeito com a nossa primeira parte»

Armando Evangelista assumiu a derrotafrente ao FC Porto com naturalidade, destacando a boa primeira parte da sua equipa."Defrontámos a melhor equipa neste momento do campeonato, uma equipa muito intensa. Sabíamos que tínhamos de ser muito rigorosos em termos defensivos e estratégicos para podermos equilibrar o jogo. Nos primeiros 45 minutos fomos exemplares nisso mesmo, fomos muito organizados. Sabíamos onde e como queríamos procurar espaço, após ganho de bola, para poder atrair, procurar espaços a causar algum perigo. Conseguimos fazer isso algumas vezes, nem sempre da melhor maneira, mas os espaços estavam lá. É certo que por vezes a definição no último terço não foi a mais desejada, mas acho que foi uma primeira parte positiva.""Já sabíamos que o FC Porto ia ter uma entrada muito forte na segunda parte, estávamos precavidos para isso mesmo, compreendíamos bem a forma como eles iam entrar, mas depois há aqui uma coisa, é que as individualidades fazem a diferença. O primeiro golo acaba por desbloquear o jogo, num remate de fora por um jogador que tem essa capacidade para desferir um remate potente. Em termos estratégicos e de organização o jogo estava equilibrado, mas as individualidades acabaram por fazer a diferença e isso notou-se na 2ª parte"."Quero desde já desejar que o Diogo Costa recupere rápido e as melhoras para ele. Essa foi uma paragem muito prolongada, o que acaba por quebrar o ritmo e depois o jogo não foi de encontro ao que queríamos fazer para poder correr atrás do resultado e depois contra uma equipa experiente como a do FC Porto isso torna-se muito mais complicado. Tentamos de todas as formas, mexemos na equipa, mas não deu. Estou muito satisfeito com a nossa primeira parte, é evidente que há ainda coisas a melhorar sempre e é pensar já no próximo jogo.""Sabemos que é importante somar pontos, é um jogo em casa que queremos ganhar e tudo vamos fazer para o ganhar. Em relação aos reforços, aqueles que estão mais próximos de dar o seu contributo já estiveram neste jogo, os outros estão ainda longe do que é pretendido, porque são reforços que chegaram de um período de férias muito prolongado e é preciso tempo para o que é pretendido."