Armando Evangelista fecha capítulo Vizela: «Todas as equipas têm dias maus, até o Sp. Braga teve na Luz»

Armando Evangelista considerou a derrota do Arouca frente ao Vizela, por 4-1, um acidente de percurso. O técnico garante que a equipa teve apenas um dia mau e assegura que vai dar uma resposta em Portimão."Sabemos perante o deslize do último jogo era importante recuperar o grupo, era importante elevar a moral e a confiança da equipa, fazer-lhes ver que não são 30 minutos ou 40 minutos que definem o que são. Foi um momento que, por tudo o que têm feito, foi fora da caixa e a resposta foi satisfatória. Deixou-me satisfeito. Senti da parte deles que querem que o jogo chegue rápido e isso faz-me acreditar que o que acontece foi algo fora da caixa. Querem corrigir o que não foi feito tão bem. Deixa-me satisfeito e tranquilo. O grupo demonstrou maturidade na forma como encarou estes días.""Não alterámos absolutamente nada para o jogo em termos táticos, estratégicos, não foi nada alterado. Para este jogo não fizemos nada que não tenhamos vindo a fazer. São lances infelizes, são lances em que a equipa se perdeu um bocadinho e sofremos as consequências disso mesmo. Esta é uma liga exigente, com jogadores experientes... Mas nós sabemos, enquanto grupo, que isto não é o que define esta equipa. O grupo da forma que trabalhou e pela vontade que mostrou vê-se que quer dar a volta à situação. A forma como dialogámos comprova que foram os piores 30 minutos desta época, mas que há vontade para dar a volta por cima. Foi um momento menos bom. Mas estes momentos não acontecem só ao Arouca, acontecem a todas as equipas. O Sp. Braga, que é o Sp. Braga, no jogo do Benfica teve um dia do género, com jogadores provavelmente com mais estaleca e mais jogo de 1.ª Liga e também de Liga Europa. Tiveram este momento. O que define os grupos é a resposta que querem dar."Mudanças no onze: "Vai depender de muitas situações. Ainda estamos a dois días. À partida o Pedro Moreira ainda não recuperará. O nosso grupo vale por um todo. Quantos mais jogadores tivermos aptos, o grupo sai mais fortalecido. A competitividade entre eles é maior e aumenta a capacidade de dar resposta às adversidades. O Pedro difícilmente recuperará, o Eugeni não está e o Braga está em fase final de recuperação da lesão. Temos 2 dias ainda para ver como vai responder, se responder bem nestes días como tem respondido, principalmente hoje no treino, poderá ser mais uma opção. Vai depender daquilo que forem estas 48 horas. O Eugeni está fora porque testou positivo à Covid-19. O Pedro Moreira não teve a resposta que esperávamos. O Braga respondeu bem, agora vamos aguardar estas 48 horas."Portimonense: "O Portimonense, nos últimos anos, sempre esteve recheado de bons elementos. Se noutras épocas, tendo bons elementos, as coisas não correram tão bem, este ano o Paulo Sérgio está a fazer um trabalho fantástico. Ligou o grupo, está a fazer um grande campeonato, está a pôr as indiviudalidades a jogar em grupo. Essa é a força do Portimonense. O trabalho do Paulo é meritório. Estão numa posição confortável. Mas nós sabemos que a nossa solidez e alguma audácia podem levar-nos a somar alguns pontos. Sem dúvida que vamos ter de ter grande organização, concentração e ter de ser solidários. E mostrar o atrevimento que este Arouca sempre mostrou. Queremos incomodar a organização defensiva do Portimonense."Portimonense tem a quarta defesa menos batida: "Ter a capacidade de atrair para poder encontrar espaços para entrar na organização defensiva. Tendo essa capacidade de atrair com bola para zonas pré-definidas, procuraremos esses espaços. É o tal atrevimento de que falava. Se tivermos essa capacidade de os atrair para os desorganizar, acho que podemos criar problemas."