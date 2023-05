Armando Evangelista: «Foi pena não tirarmos nenhum ponto deste jogo»

Armando Evangelista mostrou-se insatisfeito por não conseguir amealhar pontos na receção ao FC Porto (derrota por 1-0), lamentando a primeira parte aquém dos seus jogadores, face a uma entrada "muito forte" dos azuis-e-brancos, que aproveitaram o "único" momento de desconcentração defensiva que a sua equipa teve.





"Sabíamos das dificuldades que íamos enfrentar porque as diferenças entre as duas equipas são evidentes. A entrada forte do FC Porto não nos surpreendeu. Eles entraram muito fortes, muito pressionantes. Também não fizemos aquilo que nos competia, exagerámos na bola longa, quando temos qualidade entre setores, e sinto que poderíamos ter feito mais qualquer coisa nesse aspeto nos primeiros 45 minutos. Mas em termos defensivos, face ao caudal do FC Porto, fomos muito eficazes. Foi pena o golo sofrido em cima do intervalo. Parece-me que ao intervalo, com os 15 minutos que tinha para falar com eles, a coisa poderia ser outra. No único posicionamento errado que tivemos, eles aproveitaram para fazer golo, é de equipa grande", começou por dizer o técnico do Arouca, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV logo após o final do encontro."Na segunda parte fomos mais Arouca, mas o FC Porto em vantagem e com jogadores rapidíssimos na frente... não é fácil. Abrimos os corredores, com o Arsénio no lado direito, colocámos outro homem bem aberto no lado esquerdo, mas o FC Porto foi bom competente a defender e não nos permitiu oportunidades de golo. Poderíamos ter saído daqui com outro resultado. Trabalhámos, tentámos, não nos podem acusar de nada.""Inconscientemente isso acontece. A verdade é que eu recordo-me do Antony ganhar a frente dos adversários e trava a jogada. Isto acontece. Faz parte do crescimento do Antony, tem 20 ou 21 anos. Mas isto faz diferença no jogo. É o tal mecanismo de defesa que eles criam. Foi pena não tirarmos nenhum ponto deste jogo quando esse era o nosso propósito. Quando treinámos um clube com a dimensão do Arouca, temos de preparar os nossos jogadores que também vamos perder algumas vezes e temos de saber lidar com essa frustração. É um trabalho que vem sendo desenvolvido. Não há frustração por perder ou não somar. Vamos trabalhar para ganhar já o próximo. Vamos continuar assim nos três jogos que faltam."

Treinador com mais jogos pelo Arouca

"Acima de tudo, parece-me que houve aqui uma empatia e uma química muito grande por mim, pela minha equipa técnica, pelo nosso presidente, nem precisamos de conversar para nos, é uma pessoa de fácil trato. Ele acredita naquilo que eu queria trazer no clube e eu acreditei no projeto que ele tinha para o clube. Deixa-me com orgulho. É uma vila que me soube receber, de gente afável. É o somatório de tudo isto que me permitiu chegar a esta marca", terminou.