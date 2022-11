Armando Evangelista: «Foi preciso muito sangue frio para jogar os 90 minutos com um golo muito cedo»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, analisou o triunfo dos arouquenses (0-1) em Vizela a contar para a 12ª jornada da Liga Bwin.

"Foi um jogo difícil. Sabíamos que este jogo seria muito difícil. Foi preciso muito sangue frio para jogar os 90 minutos com um golo [marcado] muito cedo. Sabíamos que o Vizela iria carregar muito. Nuns momentos, tivemos capacidade para defender com bola e não dar espaço ao adversário para carregar e colocar bolas longas na área. Houve um período em que o Vizela nos obrigou a defender mais 'baixos'. Pela forma como gerimos a bola, penso que o resultado se ajusta. Houve períodos em que poderíamos ter sido mais audazes e mais ambiciosos. Os meus jogadores estão de parabéns pelo que fizeram", frisou o treinador dos arouquenses.



Balanço pontual

Ao fim da 12.ª jornada, com 19 pontos, não podemos alterar os objetivos traçados no início da época, até porque nesta fase ninguém é campeão, ninguém vai à Europa, ninguém desce de divisão. Os objetivos mantêm-se intactos. Mantemos os pés no chão. Este é um campeonato extremamente difícil. Estamos numa fase de que nos orgulhamos, mas não vamos ganhar os jogos todos e há que saber lidar com a fase menos positiva. O período de pré-época foi mais alargado neste ano do que no ano passado, em que tivemos o playoff [de acesso à Liga Bwin, com o Rio Ave]. Não tendo uma equipa melhor, nem pior, temos uma equipa mais equilibrada [face à época passada, em que o Arouca era nono classificado, com 13 pontos]. Com o castigo do Alan [Ruiz], colocámos o Sylla e não se deu pela falta do Alan. Este equilíbrio permite-nos olhar para os jogos de outra forma [em relação a 2021/22]".